Бульвар Шоубиз
 
02 сентября, 2020
 
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Татум в образе феи рассказал о книге, которую написал во время карантина

Голливудский актер Ченнинг Татум заявил, что на написание сказочной истории его вдохновила комната семилетней дочери, в которой он провел много времени во время карантина.

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Татум: Я встретил своего внутреннего ребенка
Татум: Я встретил своего внутреннего ребенка
Фото: ЕРА

Голливудский актер Ченнинг Татум написал книгу для детей под названием The One and Only Sparkella. Об этом он рассказал 1 сентября в Instagram, обнародовав фото с авторским экземпляром. 

На снимке актер позирует в образе феи, которая читает его рассказ игрушкам. 

По словам актера, он вдохновился на написание детской книги после того, как во время карантина "случайно" оказался запертым в детской комнате своей семилетней дочери. 

"Все закончилось тем, что я встретил своего внутреннего ребенка. Делюсь тем, что я создал для своей девочки", – написал он. 

Татум – отец Эверли Элизабет, которая родилась в 2013 году. Ее мать – актриса Дженна Дуан. Пара рассталась в 2018 году после девяти лет брака

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Соединенные Штаты являются мировым лидером по масштабам распространения вируса – по состоянию на 2 сентября коронавирусом в США заразились более шести млн. человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса.

Теги: дети, Ченнинг Татум, Дженна Дуан
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