Татум в образе феи рассказал о книге, которую написал во время карантина

Голливудский актер Ченнинг Татум заявил, что на написание сказочной истории его вдохновила комната семилетней дочери, в которой он провел много времени во время карантина.

Голливудский актер Ченнинг Татум написал книгу для детей под названием The One and Only Sparkella. Об этом он рассказал 1 сентября в Instagram, обнародовав фото с авторским экземпляром.

На снимке актер позирует в образе феи, которая читает его рассказ игрушкам.

По словам актера, он вдохновился на написание детской книги после того, как во время карантина "случайно" оказался запертым в детской комнате своей семилетней дочери.

"Все закончилось тем, что я встретил своего внутреннего ребенка. Делюсь тем, что я создал для своей девочки", – написал он.

Татум – отец Эверли Элизабет, которая родилась в 2013 году. Ее мать – актриса Дженна Дуан. Пара рассталась в 2018 году после девяти лет брака.

