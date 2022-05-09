Участники "Евровидения 2022" The Rasmus и Kalush Orchestra спели Jezebel и Stefania в стиле хита In The Shadows. Go-A отреагировали. Видео

Музыканты исполнили композицию из двух песен в стиле хита The Rasmus под названием In The Shadows, премьера которого состоялась в 2003 году. Композиция вошла в пятый студийный альбом группы и принесла коллективу популярность.
"Только что познакомились с потрясающими Kalush Orchestra из Украины. Jezebel и Stefania. У всех нас до сих пор мурашки. Сердечно дякую", – подписали видео The Rasmus на английском и украинском языках.
"Происходит что-то легендарное", – отреагировали на ролик музыканты украинской группы Go-A, которая заняла на "Евровидении 2021" пятое место.
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The Rasmus выступит во втором полуфинале "Евровидения 2022" под номером один. Kalush Orchestra выйдут на сцену в первом полуфинале шестыми.
Ранее The Rasmus исполнил конкурсную песню группы Kalush Orchestra Stefania, когда ехали в авто.