Участники "Евровидения 2022" The Rasmus и Kalush Orchestra спели Jezebel и Stefania в стиле хита In The Shadows. Go-A отреагировали. Видео

The Rasmus о совместной песне с Kalush Orchestra: У всех нас до сих пор мурашки Скриншот: therasmusofficial / Instagram

Музыканты исполнили композицию из двух песен в стиле хита The Rasmus под названием In The Shadows, премьера которого состоялась в 2003 году. Композиция вошла в пятый студийный альбом группы и принесла коллективу популярность.

"Только что познакомились с потрясающими Kalush Orchestra из Украины. Jezebel и Stefania. У всех нас до сих пор мурашки. Сердечно дякую", – подписали видео The Rasmus на английском и украинском языках.

"Происходит что-то легендарное", – отреагировали на ролик музыканты украинской группы Go-A, которая заняла на "Евровидении 2021" пятое место.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Rasmus (@therasmusofficial)