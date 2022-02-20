"Жизнь – это благословение". Кроуфорд в свой 56-й день рождения опубликовала детское фото

"Накануне очередного дня рождения я оглядываюсь на маленькую Синди и думаю о том, что я могу ей сказать. Я бы посоветовала ей быть добрее к себе, относиться к себе так, как она относится к своим друзьям. Я бы сказала ей, что все нервничают в новых ситуациях и иногда нужно просто притворяться, пока не получится. Я бы сказала ей, чтобы она не боялась выставлять себя дурой – танцевать, петь и так далее, даже если она не очень хороша в этом. Пусть она смеется, как можно больше. Будет уязвимой. Рискнет показать свою истинную сущность людям, которых она любит, – награда того стоит. Пусть практикует благодарность. Продолжит учиться и расти. Жизнь – это благословение!" – подписала она публикацию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Cindy Crawford (@cindycrawford)