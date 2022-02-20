"Жизнь – это благословение". Кроуфорд в свой 56-й день рождения опубликовала детское фото

"Накануне очередного дня рождения я оглядываюсь на маленькую Синди и думаю о том, что я могу ей сказать. Я бы посоветовала ей быть добрее к себе, относиться к себе так, как она относится к своим друзьям. Я бы сказала ей, что все нервничают в новых ситуациях и иногда нужно просто притворяться, пока не получится. Я бы сказала ей, чтобы она не боялась выставлять себя дурой – танцевать, петь и так далее, даже если она не очень хороша в этом. Пусть она смеется, как можно больше. Будет уязвимой. Рискнет показать свою истинную сущность людям, которых она любит, – награда того стоит. Пусть практикует благодарность. Продолжит учиться и расти. Жизнь – это благословение!" – подписала она публикацию.
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Синди Кроуфорд родилась 20 февраля 1966 года в штате Иллинойс (США) в семье электрика и медсестры. Поступила в Северо-Западный университет, где изучала химическую технологию. Университет так и не окончила, поскольку сосредоточилась на карьере модели.
С конца 1980-х по 1990-е годы Кроуфорд была одной из самых популярных и высокооплачиваемых супермоделей. Она постоянно появлялась на обложках журналов и на подиуме, была лицом модных домов.
Кроуфорд заняла пятое место в списке 100 самых сексуальных звезд XX века по версии журнала Playboy. В 2000 году она ушла из модельного бизнеса.
Первым мужем Кроуфорд был американский актер Ричард Гир, они прожили вместе четыре года. В 1998 году она вышла замуж за американского бизнесмена Рэнди Гербера. У пары двое детей – сын Пресли (1999) и дочь Кайя (2001).