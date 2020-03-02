Выбираем шкаф-купе: на чем можно сэкономить

Шкаф с раздвижными дверцами – очень практичная и вместительная мебель. К сожалению, ее стоимость не всегда соответствует ожиданиям покупателей.

Консультанты помогут подобрать оптимальный по функциональности и наполнению вариант и подскажут, на чем можно сэкономить Фото: maxmebel.com.ua

Если вы решили купить шкаф-купе, давайте вместе разберемся, от каких элементов можно отказаться без вреда для функциональности, удобства и долговечности. Рассказывают специалисты магазина Maxmebel.

Механизмы

Оригинальные импортные механизмы – направляющие, стопоры и шлегели – можно заменить более дешевыми аналогами. Продукция известных турецких и китайских производителей характеризуется почти таким же уровнем прочности, как и европейская. Чтобы избежать поломок мобильных элементов в будущем, лучше использовать ролики оригинальной системы, а вот направляющие можно заменить более бюджетными вариантами.

Кстати, их стоимость зависит не только от бренда, но и от материала изготовления. Чаще всего раздвижные механизмы производят из:

более дорогого алюминия;

тонких листов стали (эконом-сегмент).

Стальные детали имеют небольшую цену, но их тонкие стенки могут деформироваться в ходе эксплуатации, а это повлияет на плавность и легкость хода. Единственный вариант избежать таких последствий – пользоваться гарнитуром очень бережно и аккуратно. Алюминий не скручивается, не деформируется, гарантирует отличный ход, но при этом стоит дороже.

Если вам нужно купить шкаф-купе в прихожую (то есть он будет активно использоваться каждый день), отдавайте предпочтение алюминиевым системам, а вот для кладовой, дачи, загородного дома вполне можно обойтись стальными версиями.

Внутреннее наполнение

В целях экономии можно выбрать полки не из оригинального материала, а из недорогого ДСП. Сохранить часть бюджета поможет и оформление отделений: вместо брючниц и обувниц укомплектуйте шкаф-купе обычными полками. На них поместится гораздо больше одежды, чем в специальных отделах. Также замените стяжки и эксцентрики на обычные уголки – они не так эстетично выглядят, но семейный бюджет останется целее.

Фото: maxmebel.com.ua

Декор

Если вы уменьшите количество зеркальных фасадов и закажете более простой декор для оставшихся зеркальных деталей (например, не витражи, а пескоструйный рисунок), цена существенно снизится. Также с целью экономии стоит заказать зеркала меньшего размера, чем указано в описании товара. Например, мастер может сделать фасады зеркальными наполовину, а нижние фрагменты изготовить из ДСП.





Фото: maxmebel.com.ua

Дверцы

Если гарнитур предназначается не для детской комнаты, можно уменьшить количество полотен. Вместо четырех рекомендуется заказать три широких, а вместо трех – два. Большие двери должны быть изготовлены из легких материалов, ведь чем больше ширина, тем сложнее будет их открывать. Попробуйте комбинировать раздвижные створки с глухими и открытыми секциями. Такая модель отлично подходит для гостиной: в ее открытых модулях удачно расположатся книги.

Корпус

Если вы планируете смонтировать шкаф-купе в нишу, можно отказаться от верхней и задней панелей. Впрочем, есть у этого метода и некоторые недостатки: спустя некоторое время обои на стене потеряют презентабельный вид.

Купить шкаф-купе в Украине можно в интернет-магазине MaxMebel. Компания обеспечивает оперативную доставку по Киеву и другим городам Украины, услугу профессиональной сборки и качественный сервис. Консультанты помогут подобрать оптимальный по функциональности и наполнению вариант и подскажут, на чем можно сэкономить.