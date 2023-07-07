Косметические бренды с собственной лабораторией: аргументы

Первый, самый простой: компания заказывает формулу будущего средства в аутсорс-лаборатории. Поскольку запросы большинства производителей очень схожи, то и формулы шаблонные. Глубокие разработки "под бренд" производят редко; чаще всего производитель получает ту же формулу, что и его конкуренты, лишь несколько адаптированную под запросы (вязкость, цвет, запах и т.п.).

Это стандартный подход масс-маркета. Он не идеален, но бюджетен и действенен, поэтому многих потребителей он вполне устраивает. Но не всех.

Поэтому у премиальных брендов все происходит несколько иначе. Компания обустраивает собственную лабораторию, закупает хроматографы, центрифуги, вакуумные фильтры, миксеры и остальное оборудование. В эту лабораторию приглашают химиков, биологов, дерматологов и других специалистов. И все вместе они разрабатывают продукт именно для бренда. Зачем такие сложности и что это дает покупателю?

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Изобретательская основа

Разнопрофильные специалисты создают не шаблонный, а уникальный продукт, иногда даже инновационный. Это может быть смесь уже известных компонентов, которые в определенной пропорции приобретают новые свойства, такие как смягчитель волос MultiMoist CLR™ бренда Dr Irena Eris.

Иногда случаются и фундаментальные открытия, ведь все вещества в составе любой косметики кто-то когда-то экстрагировал или синтезировал впервые. И нередко – именно в лабораториях косметических холдингов. Например, аргирелин – один из самых известных пептидов, активно используемых в ботоксном омоложении, – добыли в исследовательской лаборатории бренда Lipotec. Так что бренд с собственной лабораторией может предложить такой продукт, которого у конкурентов просто не существует.

Абсолютная безопасность

Все необходимые компоненты не производит ни один бренд: слишком дорого и невыгодно. Поэтому по крайней мере часть сырья закупают у сторонних поставщиков. Следовательно, всегда есть риск, что производитель внесет изменения в рецептуру или отгрузит бракованный или загрязненный товар.

Но при наличии собственной лаборатории бренд может проверять на качество буквально каждую партию по множеству показателей. Тщательный контроль гарантирует, что конечный продукт не приведет к непредсказуемому раздражению или аллергии, будет экологически чистым и вполне безопасным для потребителя.

Персонализация бренда

Собственная лаборатория необходима не только для исследований, но и для улучшения уже запущенных в производство средств. Компания может прислушиваться к пожеланиям клиентов и совершенствовать продукцию в соответствии с их желаниями. Так покупатели получают идеальный продукт, и слова "мой бренд" перестают быть для них фигуральными.