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20 октября, 2021
 
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20 октября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы

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В Украине сегодня отмечается Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы
В Украине сегодня отмечается Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы
Фото: depositphotos.com

"ГОРДОН" рассказывает, чем примечательно 20 октября 2021 года.

Сегодня отмечают сразу три мировых праздника. Всемирный день статистики – отмечается каждые пять лет, начиная с 2010 года. Инициатива по учреждению праздника принадлежала Статистической комиссии ООН. Цель даты – отдать дань уважения и статистической науке, и ее представителям за вклад в развитие и совершенствование современных управленческих, экономических и других процессов.

Международный день авиадиспетчера отмечается в этот день ежегодно. Дата 20 октября была выбрана не случайно: именно в этот день в 1961 году в столице Нидерландов Амстердаме была создана Международная федерация ассоциаций авиационных диспетчеров, в том числе для стандартизации управления грузовыми и пассажирскими авиационными перевозками.

Международный день повара отмечается каждый год 20 октября. Праздник появился в 2004 году благодаря инициативе Всемирной ассоциации кулинарных сообществ.

В Украине сегодня отмечается Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы. Дата была учреждена указом президента от 17 января 2005 года "с целью активизации деятельности по предотвращению возникновения и распространения заболеваний раком молочной железы, привлечения внимания общества к этой проблеме".

В православной традиции сегодня именины у Пелагеи, Сергея и Юлиана. В католической – у Ирены и Иоанна.

Согласно народным приметам:

  • если в этот день выпадет снег, стоит ожидать ранней зимы;
  • если выпадет снег, когда деревья еще не сбросили листву, он скоро растает;
  • если луна стала бледной и мутноватой – будет мороз со снегом;
  • если 20 октября стоит хорошая погода, то она сохранится еще на три недели

 

Теги: погода, статистика, праздники, снег, календарь, традиции
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