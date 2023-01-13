49-летняя Клум снялась в прозрачной блузке

Клум надела прозрачную блузку, под которой засветила бюстгальтер в тон, брюки с широкими штанинами и ботильоны с острыми носками.
Модель позировала, держа руки на поясе.
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1 июня 2022 года модели исполнилось 49 лет. Она сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.
Клум – мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.