Бульвар Шоубиз
 
13 января, 2023
 
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49-летняя Клум снялась в прозрачной блузке

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Клум в 2023 году исполнится 50 лет
Клум в 2023 году исполнится 50 лет
Фото: heidiklum / Instagram

49-летняя немецкая модель Хайди Клум 13 января в Instagram разместила фото, для которого позировала в ярко-розовой одежде.

Клум надела прозрачную блузку, под которой засветила бюстгальтер в тон, брюки с широкими штанинами и ботильоны с острыми носками.

Модель позировала, держа руки на поясе.

Контекст:

1 июня 2022 года модели исполнилось 49 лет. Она сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.

Клум – мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.

Теги: модель, Хайди Клум, бюстгальтер, одежда
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