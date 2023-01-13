49-летняя Клум снялась в прозрачной блузке

Клум в 2023 году исполнится 50 лет Фото: heidiklum / Instagram

Клум надела прозрачную блузку, под которой засветила бюстгальтер в тон, брюки с широкими штанинами и ботильоны с острыми носками.

Модель позировала, держа руки на поясе.

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