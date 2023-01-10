"Выглядит так аппетитно!" Рианна показала вблизи свой бюст

Рианна снялась в бюстгальтере от купальника и кимоно. Она продемонстрировала зону декольте крупным планом.
"Привет! Съешь мою грудь!" – такой подписью сопроводили фото.
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"Выглядит так аппетитно!" – отметил подписчик isaacfavourphiri.
"Если бы был доступ. Выглядит сочно!" – написал teslaa_abara.
Рианна родилась 20 февраля 1988 года на Барбадосе. В 16 лет она переехала в США, а в 2005-м дебютировала с композицией Music of the Sun.
В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.
4 августа 2021 года американский Forbes сообщил, что Рианна официально стала миллиардершей – ее состояние оценивалось в $1,7 млрд.
13 мая 2022 года Рианна впервые стала матерью. Отец ребенка – ее бойфренд, рэпер Asap Rocky.