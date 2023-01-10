Бульвар Шоубиз
 
10 января, 2023
 
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"Выглядит так аппетитно!" Рианна показала вблизи свой бюст

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В феврале 2023-го Рианна отметит 35-летие
В феврале 2023-го Рианна отметит 35-летие
Фото: rihannaofficlal / Instagram

На официальной фан-странице ставшей в 2022 году матерью 34-летней американской певицы Рианны в Instagram 8 января опубликовали ее фото, для которого певица позировала лежа на боку.

Рианна снялась в бюстгальтере от купальника и кимоно. Она продемонстрировала зону декольте крупным планом.

"Привет! Съешь мою грудь!" – такой подписью сопроводили фото.

"Выглядит так аппетитно!" – отметил подписчик isaacfavourphiri.

"Если бы был доступ. Выглядит сочно!" – написал teslaa_abara.

Контекст:

Рианна родилась 20 февраля 1988 года на Барбадосе. В 16 лет она переехала в США, а в 2005-м дебютировала с композицией Music of the Sun.

В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.

4 августа 2021 года американский Forbes сообщил, что Рианна официально стала миллиардершей – ее состояние оценивалось в $1,7 млрд.

13 мая 2022 года Рианна впервые стала матерью. Отец ребенка – ее бойфренд, рэпер Asap Rocky.

Теги: купальник, Рианна, певица, фото, грудь, бюстгальтер, декольте, бюст
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