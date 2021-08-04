Бульвар Шоубиз
 
04 августа, 2021
 
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Рианна стала миллиардершей и самой богатой певицей в мире

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Львиную долю капитала Рианна заработала благодаря тому, что в 2017 году стала сооснователем косметического бренда Fenty Beauty
Львиную долю капитала Рианна заработала благодаря тому, что в 2017 году стала сооснователем косметического бренда Fenty Beauty
Фото: badgalriri / Instagram

Американская певица Рианна официально стала миллиардершей, сообщил 4 августа Forbes. Состояние 33-летней певицы достигло $1,7 млрд.

Причем, уточняет издание, львиную долю капитала – $1,4 млрд – артистка заработала благодаря тому, что в 2017 году стала сооснователем косметического бренда Fenty Beauty. Рианна владеет 50% акций компании.

Порядка $270 млн, добавило издание, принесли певице продажи нижнего белья Savage x Fenty. Остальная часть прибыли Рианны сложилась из доходов от актерской и музыкальной карьеры.

В июне Forbes сообщал, что певица стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире, тогда состояние Рианны оценивалось в $600 млн.

Контекст:

Рианна родилась в 1988 году на Барбадосе. В 16 лет переехала в США, а в 2005 году дебютировала с композицией Music of the Sun.

В 2020 году певица вошла в тройку самых богатых музыкантов Великобритании.

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