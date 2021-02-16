Рианна снялась топлес

Американская певица Рианна позировала на фоне бассейна с обнаженной грудью.

Рианна родилась в 1988 году Фото: badgalriri / Instagram

Американская певица Рианна 15 февраля в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена топлес в сиреневых атласных шортах..

Певица позирует в кадре в темное время суток на фоне бассейна, прикрыв обнаженную грудь рукой.

"Когда [певец] Popcaan сказал: "Сегодня я не хочу носить нижнее белье, девочка", – процитировала она в публикации слова из песни Naked ямайского музыканта.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от badgalriri (@badgalriri)

Рианна родилась в 1988 году на Барбадосе. В 16 лет она переехала в США, а в 2005 году дебютировала с композицией Music of the Sun.

В 2020 году проживающая в Великобритании певица вошла в тройку самых богатых музыкантов этой страны.