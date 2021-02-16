Бульвар Шоубиз
 
16 февраля, 2021
 
Новости

Рианна снялась топлес

Американская певица Рианна позировала на фоне бассейна с обнаженной грудью.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Рианна родилась в 1988 году
Рианна родилась в 1988 году
Фото: badgalriri / Instagram

Американская певица Рианна 15 февраля в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена топлес в сиреневых атласных шортах..

Певица позирует в кадре в темное время суток на фоне бассейна, прикрыв обнаженную грудь рукой.

"Когда [певец] Popcaan сказал: "Сегодня я не хочу носить нижнее белье, девочка", – процитировала она в публикации слова из песни Naked ямайского музыканта.

Рианна родилась в 1988 году на Барбадосе. В 16 лет она переехала в США, а в 2005 году дебютировала с композицией Music of the Sun.

В 2020 году проживающая в Великобритании певица вошла в тройку самых богатых музыкантов этой страны.

Теги: Рианна, певица, топлес, грудь
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
"Жесткая хватка олигархов, коррупция, отсутствие политической решимости". Главное из резолюции Европарламента по Украине
"Жесткая хватка олигархов, коррупция, отсутствие политической решимости". Главное из резолюции Европарламента по Украине
Наталия ДВАЛИ
  Опасный вирус, биотерроризм и роботы вместо людей. Какие прогнозы Билла Гейтса уже сбылись и что он еще предсказал. Главное
  Опасный вирус, биотерроризм и роботы вместо людей. Какие прогнозы Билла Гейтса уже сбылись и что он еще предсказал. Главное
Наталия ДВАЛИ
  "Харьковчанин – это национальность". Полный текст невышедшего интервью Кернеса Гордону
  "Харьковчанин – это национальность". Полный текст невышедшего интервью Кернеса Гордону
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Боярский госпитализирован спустя 10 дней после вакцинации от коронавируса
Боярский госпитализирован спустя 10 дней после вакцинации от коронавируса
"Самонадеянности моей нет предела". Тодоренко обратилась за помощью к врачам после того, как покормила сына орехами
"Самонадеянности моей нет предела". Тодоренко обратилась за помощью к врачам после того, как покормила сына орехами
Рианна снялась топлес
Рианна снялась топлес
85-летний Соломин госпитализирован с коронавирусом
85-летний Соломин госпитализирован с коронавирусом
Maruv выставила на обозрение голую грудь
Maruv выставила на обозрение голую грудь
Родившая пятерню одесситка, которую бросил муж, рассказала, как выживает во время карантина
Родившая пятерню одесситка, которую бросил муж, рассказала, как выживает во время карантина
Савченко в День влюбленных изобразила ангела на снегу. Фото
Савченко в День влюбленных изобразила ангела на снегу. Фото
Tarabarova заявила, что в Instagram от ее имени действуют мошенники
Tarabarova заявила, что в Instagram от ее имени действуют мошенники
"Ваши данные совпадают с данными одной публичной особы". Банк отказал Бурмаке в подтверждении ее селфи
"Ваши данные совпадают с данными одной публичной особы". Банк отказал Бурмаке в подтверждении ее селфи
Тина Кароль забралась на шею украинскому ведущему. Фото
Тина Кароль забралась на шею украинскому ведущему. Фото
  Фалеса: Ани Лорак – ангел. Считаю, что я во многом был неправ
  Фалеса: Ани Лорак – ангел. Считаю, что я во многом был неправ
Среди украинцев, которые застряли на Занзибаре, – глава миграционной службы и его возлюбленная, известная как девушка с собачкой из Уханя
Среди украинцев, которые застряли на Занзибаре, – глава миграционной службы и его возлюбленная, известная как девушка с собачкой из Уханя
  "Скорее всего, у нас будет двойня". Победитель "Танцев со звездами" рассказал о будущем отцовстве
  "Скорее всего, у нас будет двойня". Победитель "Танцев со звездами" рассказал о будущем отцовстве
18-летний сын Тарзана и Королевой сделал предложение своей девушке. Фото
18-летний сын Тарзана и Королевой сделал предложение своей девушке. Фото
Беременная Квиткова рассекретила пол будущего ребенка
Беременная Квиткова рассекретила пол будущего ребенка
  "И сладкий, и соленый!". Рецепт запеченного омлета со шпинатом от экс-судьи "МастерШеф" Литвиновой
  "И сладкий, и соленый!". Рецепт запеченного омлета со шпинатом от экс-судьи "МастерШеф" Литвиновой
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS