Рианна встречается с рэпером Asap Rocky – СМИ

Американская певица Рианна встречается со своим давним другом – рэпером Asap Rocky. Об этом 30 ноября сообщил таблоид People со ссылкой на информацию, полученную от людей из окружения пары.
Слухи о романтических отношениях артистов появились после того, как Page Six сообщил, что артистов на минувших выходных видели вместе во время ужина в нью-йоркском ресторане.
Представители пары не комментируют информацию о романе между певицей и рэпером.
Рианну и Asap Rocky связывают дружеские отношения. В 2011 году рэпер принимал участие в записи ее песни Cockiness, а в 2013 году выступал на разогреве во время ее мирового тура.
Рианна ранее встречалась с миллиардером Хасаном Джамилем – пара рассталась после трех лет отношений в январе 2020 года.
ASAP Rocky до отношений с Рианной встречался с американской супермоделью Кендлал Дженнер, отмечает People.