53-летняя Лопес крупным планом выставила бедро в боди с высокими вырезами

Лопес запечатлена в черном боди с высокими вырезами. Она позировала, выставив крупным планом бедро и держа руку на ягодице.

"Мое тело достигает того, во что верит мое сознание", – заявила певица.

Контекст:

Лопес родилась 24 июля 1969 года в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль. В фильмографии Лопес – более 30 картин.

17 июля 2022 года Лопес вышла замуж за американского актера Бена Аффлека. Для каждого из них брак стал вторым. После замужества актриса взяла фамилию супруга.