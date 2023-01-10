Бульвар Шоубиз
 
10 января, 2023
 
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53-летняя Лопес крупным планом выставила бедро в боди с высокими вырезами

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Лопес: Мое тело достигает того, во что верит мое сознание
Лопес: Мое тело достигает того, во что верит мое сознание
Фото: jlo / Instagram

53-летняя американская актриса и певица Дженнифер Лопес 9 января опубликовала в Instagram Stories своего именного бренда JLoBeauty фото, на котором запечатлена вблизи.

Лопес запечатлена в черном боди с высокими вырезами. Она позировала, выставив крупным планом бедро и держа руку на ягодице.

"Мое тело достигает того, во что верит мое сознание", – заявила певица.

Фото: jlo / Instagram
Фото: jlo / Instagram

Контекст:

Лопес родилась 24 июля 1969 года в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль. В фильмографии Лопес – более 30 картин.

17 июля 2022 года Лопес вышла замуж за американского актера Бена Аффлека. Для каждого из них брак стал вторым. После замужества актриса взяла фамилию супруга.

Теги: Дженнифер Лопес, актриса, певица, фото, ягодицы
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