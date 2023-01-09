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10 января, 2023
 
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Спирс в фате и шелковой комбинации заявила, что вышла замуж за саму себя

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Спирс закрыла возможность комментировать свои посты
Спирс закрыла возможность комментировать свои посты
Фото: britneyspears / Instagram

40-летняя американская певица Бритни Спирс 9 января разместила в Instagram фото в образе невесты.

Певица позировала в фате и шелковой комбинации.

"Снова день, когда я вышла замуж за себя! Просто другой снимок", – написала она.

Спирс закрыла возможность для подписчиков комментировать ее посты.

5 января Спирс размещала другое фото в этом же образе. Она позировала, держа руки на животе.

Контекст:

1 октября 2007 года Федеральный суд Лос-Анджелеса обязал Спирс пройти принудительное лечение в психиатрической клинике.

С января 2008 года по сентябрь 2021-го Спирс жила под опекой своего отца, который получил статус опекуна после того, как она оказалась на принудительном лечении в психиатрической клинике.

23 июня 2021 года в Лос-Анджелесе состоялось судебное заседание, на котором Спирс рассказала, что считает опеку насилием над собой, а в доказательство привела несколько фактов – в частности, певица сообщила, что ей насильно поставили внутриматочную спираль и поили литием. Она также в очередной раз попросила суд лишить ее отца права опеки над ней, но 30 июля стало известно, что судья отказал певице в удовлетворении этого требования.

29 сентября судья Верховного суда Лос-Анджелеса приняла решение об отстранении Джейми Спирса от опекунства над дочерью.

9 июня 2022 года Спирс вышла замуж за американского тренера иранского происхождения Сэма Асгари. 28-летний Асгари стал третьим мужем певицы. Он ранее не был женат.

Теги: Бритни Спирс, психиатрия, певица, фото, невеста
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