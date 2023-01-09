Спирс в фате и шелковой комбинации заявила, что вышла замуж за саму себя

Певица позировала в фате и шелковой комбинации.

"Снова день, когда я вышла замуж за себя! Просто другой снимок", – написала она.

Спирс закрыла возможность для подписчиков комментировать ее посты.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Channel 8 (@britneyspears)

5 января Спирс размещала другое фото в этом же образе. Она позировала, держа руки на животе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Channel 8 (@britneyspears)