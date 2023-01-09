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09 января, 2023
 
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Травести-дива Монро показала, как выглядела 23 года назад

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Травести-дива Монро: Моя первая книга на украинском языке будет называться "Консервант"
Травести-дива Монро: Моя первая книга на украинском языке будет называться "Консервант"
Фото: Монритта Хачатурян / Facebook

44-летняя украинская актриса оригинального жанра, блогер, травести-дива Монро 9 января опубликовала в Facebook фото, сделанное в 2000 году, а также свой свежий снимок.

"Моя первая книга на украинском языке будет называться "Консервант", – написала она.
https://www.facebook.com/monroe.diva/posts/pfbid0WV6KsYGgR8X5Hz4xzcE7m9xayXWAEHwsEsZs9Ghsm8ieNE8qtp8Jhbr2NtfnWVDAl

Контекст:

Травести-дива Монро родилась в Киеве в 1978 году. В 1999 году она заявила, что является трансгендером.

По словам знаменитости, после этого заявления она не стала менять паспорт – там указано, что она является мужчиной

Карьеру в шоу-бизнесе травести-дива Монро начинала в качестве ведущей. В 2001 году создала коллектив, состоящий из травести-артистов, под названием "Фабрика звезд". В 2016-м артистка презентовала дебютную книгу "Хорошо, что я не баба", а в 2017-м записала клип на одноименную песню. Сейчас Монро развивает свой YouTube-канал.

Теги: трансгендер, блогеры, актриса, фото, травести-дива Монро
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