Дорофеева в полный рост снялась в белых облегающих шортах и носках

Дорофеева отметила, что выбирала в детстве наряды вместе со своей мамой.
"Мы могли с ней выйти на рынок в 9.00 и прийти домой аж в 20.00. Все это время мы искали вещи не как у всех. Могли за весь день купить что-то одно, но уникальное", – рассказала артистка.
Она опубликовала свое фото, на котором запечатлена в полный рост перед зеркалом. Певица надела белые облегающие шорты, носки, тапки, полосатый реглан и очки в белой оправе.
Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. С декабря 2010 года по март 2020-го она была участницей украинской группы "Время и Стекло", выступала в дуэте с Позитивом.
В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину артистка уехала за границу. Дорофеева выступала в европейских странах с концертами в поддержку Украины. 9 августа певица сообщила, что вернулась в Киев.