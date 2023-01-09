Дорофеева в полный рост снялась в белых облегающих шортах и носках

Дорофеева отметила, что выбирала в детстве наряды вместе со своей мамой.

"Мы могли с ней выйти на рынок в 9.00 и прийти домой аж в 20.00. Все это время мы искали вещи не как у всех. Могли за весь день купить что-то одно, но уникальное", – рассказала артистка.

Она опубликовала свое фото, на котором запечатлена в полный рост перед зеркалом. Певица надела белые облегающие шорты, носки, тапки, полосатый реглан и очки в белой оправе.

Фото: nadyadorofeeva / Instagram