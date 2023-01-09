Бульвар Шоубиз
 
09 января, 2023
 
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Дорофеева в полный рост снялась в белых облегающих шортах и носках

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Дорофеева рассказала, как формировался ее стиль
Дорофеева рассказала, как формировался ее стиль
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Украинская певица Надя Дорофеева 9 января в Instagram Stories рассказала, что полюбила оригинальную одежду еще в детстве.

Дорофеева отметила, что выбирала в детстве наряды вместе со своей мамой.

"Мы могли с ней выйти на рынок в 9.00 и прийти домой аж в 20.00. Все это время мы искали вещи не как у всех. Могли за весь день купить что-то одно, но уникальное", – рассказала артистка.

Она опубликовала свое фото, на котором запечатлена в полный рост перед зеркалом. Певица надела белые облегающие шорты, носки, тапки, полосатый реглан и очки в белой оправе.

Фото: nadyadorofeeva / Instagram
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Контекст:

Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. С декабря 2010 года по март 2020-го она была участницей украинской группы "Время и Стекло", выступала в дуэте с Позитивом.

В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину артистка уехала за границу. Дорофеева выступала в европейских странах с концертами в поддержку Украины. 9 августа певица сообщила, что вернулась в Киев.

Теги: Надя Дорофеева, певица, фото, Dorofeeva, одежда, шорты
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