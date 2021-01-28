Тренер "Голосу країни", выругавшись, показала ногу в дырявом носке

Тренер нового сезона "Голосу країни" на "1+1", украинская певица Dorofeeva разместила в сети пикантное фото.

Тренер нового сезона "Голосу країни", украинская певица Dorofeeva (Надя Дорофеева) 28 января разместила в Instagram Stories фото своей правой ноги в теплом носке, из дырки в котором торчал указательный палец.

"Фак", – подписала она публикацию.

Скриншот: nadyadorofeeva / Instagram

Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. 2 декабря 2010 года она стала солисткой группы "Время и Стекло" – певица выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).

11 марта 2020 года Дорофеева и Позитив заявили о распаде группы. 30 октября в Киеве состоялось прощальное выступление коллектива. По словам продюсера группы Потапа (Алексея Потапенко), причиной распада "Время и Стекло" стало желание Дорофеевой начать сольную карьеру.

19 ноября артистка презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

Вместе с певицей Dorofeeva является тренером нового сезона шоу "1+1" "Голос країни".