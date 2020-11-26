"Не хочу, чтобы ваши попки слиплись". Dantes рассказал, какой будет его дуэтная песня с Dorofeeva

По словам украинского певца Dantes, им с женой, певицей Dorofeeva, сейчас нравится не смешивать работу с личной жизнью.

Dantes: Мы везде и так вместе Фото: vladimirdantes / Instagram

Украинский музыкант Dantes в комментарии передаче "Зірковий шлях" на канале "Украина" рассказал, что не исключает того, что однажды они с женой – певицей Dorofeeva (Надей Дорофеевой) споют дуэтом.

По словам артиста, в этом случае совместная песня станет "самой сладкой в мире".

"Дуэт, наверное, будет когда-то. Но у меня вообще ни с кем нет дуэта – и от меня никому никаких предложений нет, и ко мне нет. Нам так классно не смешивать работу с личной жизнью. Мы везде и так вместе. Мы сильно публичны И еще и петь вместе – мне кажется, это будет самая сладкая песня в мире, а я не хочу, чтобы ваши попки слиплись", – заявил артист.

Dantes (настоящее имя артиста – Владимир Гудков) родился в 1988 году в Харькове. В 2008 году вместе с украинским артистом Вадимом Олейником победил в проекте "Фабрика звезд – 2", создав дуэт "Дантес & Олейник". После распада дуэта в 2015 году Dantes начал сольную карьеру.

Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. 2 декабря 2010 года она стала солисткой группы "Время и Стекло" – певица выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).

11 марта 2020 года Дорофеева и Позитив заявили о распаде группы. 30 октября в Киеве состоялось прощальное выступление коллектива. По словам продюсера группы Потапа (Алексея Потапенко), причиной распада "Время и Стекло" стало желание Дорофеевой начать сольную карьеру.

19 ноября артистка презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

Дорофеева и Гудков женаты пять лет.