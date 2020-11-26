"Если бы". Dantes презентовал клип, который снял за $40 тыс. Видео
Украинский музыкант Dantes 26 ноября на своем канале в YouTube презентовал клип на композицию "Если бы", релиз которой состоялся 12 ноября. "В клипе я решил сделать то, чего раньше не делал. Во-первых, я обратился к хореографу-постановщику Денису Стульникову, чтобы он обучил меня пластике и танцевальным движениям. Во-вторых, специально похудел для съемок", – описал новую видеоработу артист. В комментарии передаче "Зірковий шлях" на канале "Украина" Dantes рассказал, что стоимость съемок клипа составила порядка $40 тыс.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.