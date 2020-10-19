Бульвар Шоубиз
 
19 октября, 2020
 
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"Его было мало в моей жизни". Dantes впервые рассказал о своем покойном отце

Украинский певец Dantes рассказал, как в 16 лет изменились его отношения с отцом, сейчас уже покойным.

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Dantes: Мне, эгоисту, мало было нашего общения...
Dantes: Мне, эгоисту, мало было нашего общения...
Фото: vladimirdantes / Instagram

Украинский музыкант Dantes 17 октября на своей странице в Instagram обнародовал черно-белое фото своего покойного отца Игоря Гудкова.

"Про папу. Я часто шучу про наши отношения с отцом, так как максимально пытался привлечь его внимание разными способами. Обычно – вывести его из себя, чтобы он разозлился и ругался со мной. Ну, потому что его было мало в моей жизни. А так все внимание исключительно для меня. Он работал как вол. Я просыпался – он уходил на работу, засыпал – он только возвращался с нее", – рассказал музыкант.

По словам Dantes, со времени его 16-летия отношения с отцом изменились.

"Я обожал и гордился папой. (...) Помню, на день рождения он мне подарил часы. Для меня это выглядело, как билет во взрослую жизнь, где мы с отцом кореша и из-за детского стола меня пересадили за взрослый. Папа был достаточно закрыт. Наверное, из-за своей работы. Но в моменты раскрепощения это был самый отвязный в мире отец. Я знал, что в юности он был бунтарем, обожал рок-н-ролл и ходил в клешах. Поэтому в самых близких компаниях все животы надрывали от его шуток, он танцевал и не стеснялся никого, играл в футбол против коровы (это реальная история) и проигрывал. Короче, тот еще персонелла", – отметил музыкант.

Он рассказал, что отец умер в возрасте 50 лет. Тогда Dantes было 22 года.

"Он ушел... быстро, безболезненно... Хотя, казалось бы, человек каждый день в пять утра бежал на стадион, был здоровый, как медведь, сильный и моложавый, но... наверху, видимо, такие тоже нужны. 10 лет я только закрываюсь шутками про отца и его смерть, так проще и легче. Но все эти 10 лет ловлю себя на мысли, что очень хочется с ним поговорить. Мне, эгоисту, мало было нашего общения... Мы же только начали быть корешами... Будь мне другом, будь там счастлив", – завершил он свой пост.

Отец музыканта был полковником милиции.

Dantes (настоящее имя артиста – Владимир Гудков) родился в 1988 году в Харькове. В 2008 году вместе с украинским артистом Вадимом Олейником победил в проекте "Фабрика звезд – 2", создав дуэт "Дантес & Олейник". После распада дуэта в 2015 году Dantes начал сольную карьеру.

Теги: смерть, музыкант, Dantes, отец
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