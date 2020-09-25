Dantes рассказал, зачем им с Дорофеевой нужен в спальне холодильник

Украинский певец Dantes рассказал, что натолкнуло его на мысль о покупке холодильника в спальню.

Dantes: Пока спускался по лестнице, начал задумываться о холодильнике в спальне Фото: vladimirdantes / Instagram

Украинский музыкант Dantes 25 сентября в Instagram сообщил, что ночью задумался о покупке холодильника для спальни.

"Вчера [жена] Надя Дорофеева попросила принести ей крем из холодильника. У нее сейчас болит колено, и я отправился на первый этаж. На часах 1.20. Ночь. Пока спускался по лестнице, начал всерьез задумываться о холодильнике в спальне", – рассказал артист.

Однако его идея не понравилась супруге.

"Холодильник в спальню не разрешили заказать", – подытожил он.

"Вова", – отреагировала на публикацию супруга Дорофеева.

Dantes (настоящее имя артиста – Владимир Гудков) родился в 1988 году в Харькове. В 2008 году вместе с украинским артистом Вадимом Олейником победил в проекте "Фабрика звезд – 2", создав дуэт "Дантес & Олейник". После распада дуэта в 2015 году Dantes начал сольную карьеру.

Свадьба Нади Дорофеевой и Владимира Гудкова состоялась летом 2015 года. Познакомились они в 2011 году.