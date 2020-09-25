Dantes рассказал, зачем им с Дорофеевой нужен в спальне холодильник

Украинский музыкант Dantes 25 сентября в Instagram сообщил, что ночью задумался о покупке холодильника для спальни.
"Вчера [жена] Надя Дорофеева попросила принести ей крем из холодильника. У нее сейчас болит колено, и я отправился на первый этаж. На часах 1.20. Ночь. Пока спускался по лестнице, начал всерьез задумываться о холодильнике в спальне", – рассказал артист.
Однако его идея не понравилась супруге.
"Холодильник в спальню не разрешили заказать", – подытожил он.
"Вова", – отреагировала на публикацию супруга Дорофеева.
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Женщины и их армия кремов. * Вчера @nadyadorofeeva попросила принести еи * крема из холодильника. У нее * сеи * час болит колено и я, как настоящии * джентельмен, отправился на первыи * этаж. * На часах 01:20. Ночь. Пока спускался по лестнице, начал всерье * з задумываться о холодильнике в спальне. * Надя сказал, что еи * нужен жидкии * , тонкии * и тот которыи * побольше * Открыв холодильник я увидел 4 крема и долго думал какои * же из них какои * ? * На часах 01:22. Поднимаюсь наверх с кремами в однои * руке и с телефоном во второи * , где я уже выбираю холодильник в спальню * Гордыи * захожу в ванну и узнаю, что взял не то Короче, ночное кардио продолжилось, но теперь я точно знаю какои * жидкии * , какои * тонкии * , какои * поменьше, а какои * побольше. Ну и да, холодильник в спальню не разрешили заказатьсмешно
Dantes (настоящее имя артиста – Владимир Гудков) родился в 1988 году в Харькове. В 2008 году вместе с украинским артистом Вадимом Олейником победил в проекте "Фабрика звезд – 2", создав дуэт "Дантес & Олейник". После распада дуэта в 2015 году Dantes начал сольную карьеру.
Свадьба Нади Дорофеевой и Владимира Гудкова состоялась летом 2015 года. Познакомились они в 2011 году.