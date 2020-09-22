  Dantes рассказал, почему они с Дорофеевой не хотят рожать детей

Украинский музыкант Dantes заявил, что они с женой Надей Дорофеевой не готовы пока становиться родителями. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу 2POpodcast.
Певец заявил, что не намерен идти на поводу у людей, которые настаивают, что им с женой пора рожать в силу возраста.
"Мы два артиста, которые заняты собой. Мы сами внутри дети. Мы не знаем, чего хотим – мы все время думаем о себе. На данный момент мы в хорошем смысле эгоисты. Я хочу, чтобы мой ребенок был счастлив и не думал о том, где его мама с папой. К ребенку нужно быть готовым", – заявил артист.
Dantes не исключает, что однажды придет момент, когда они с Дорофеевой решатся на родительство.
Dantes (настоящее имя артиста – Владимир Гудков) родился в 1988 году в Харькове. В 2008 году вместе с украинским артистом Вадимом Олейником победил в проекте "Фабрика звезд – 2", создав дуэт "Дантес & Олейник".
Свадьба Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса состоялась летом 2015 года. Познакомились они в 2011 году.