"Это женщина, данная мне Богом". Муж Дорофеевой Dantes показал фото с другой девушкой

Украинский музыкант Dantes (Владимир Дантес), супруг певицы Нади Дорофеевой, показал фото отдыха с ресторатором Дашей Кацуриной.

Украинский музыкант Dantes (Владимир Дантес) потроллил в Instagram российского стриптизера Тарзана (Сергея Глушко), изменившего своей жене, певице Наташе Королевой.

"Я повелся... Вследствие своего сексизма... Без всякой любви. Потому что любовь у меня одна! Это женщина, данная мне Богом. Уж не знаю, за какие заслуги, но примите как факт", – написал он, используя слова, которые Тарзан употребил в публичном признании адюльтера.

Пост Dantes сопроводил снимком с приятельницей, ресторатором Дашей Кацуриной.

"Троллинг Тарзана зачетный", – написала подписчица irina.r.o.

Dantes женат на экс-участнице группы "Время и Стекло", певице Наде Дорофеевой. Их свадьба состоялась 7 июля 2015 года. Познакомились они в 2011 году.

15 сентября Тарзан публично признался в сети, что изменил жене, певице Наташе Королевой, с девушками, которые его "развели, а потом обокрали". Вскоре Тарзан удалил публикацию со своей страницы.