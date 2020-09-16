Развели и обокрали. Тарзан публично признался в измене Королевой. Видео

По словам российского артиста Сергея Глушко, известного как стриптизер Тарзан, девушки, с которыми он якобы не по своей воле изменил жене, певице Наташе Королевой, "попутно прихватили драгоценности" из их дома.

Тарзан: Я изменил своей жене и открыто об этом говорю Фото: tarzan___official / Instagram

Российский артист Сергей Глушко, известный как стриптизер Тарзан, 15 сентября на своей странице в Instagram опубликовал видеообращение, в котором признался в измене своей жене – певице Наташе Королевой.

"Хочу объявить: произошел инцидент – я изменил своей жене и открыто об этом говорю, потому что я не буду вторым Михаилом Ефремовым. Я не буду говорить, что это был не я, что это был человек, похожий на меня. Это сделал я. И отвечать за это буду перед богом и перед своей женой. Больше ни перед кем я отчитываться за это не собираюсь", – заявил он.

Тарзан сообщил, что в случившемся его вины нет.

"Меня развели. Это было сделано намеренно. Эти сущности "склеили" меня, и я повелся. Произошло то, что произошло. Они все это сняли и тут же пошли по всем телеканалам, крича, что одна из них беременна. Как это может быть, я не понимаю, тем более я не допускал, чтобы это произошло", – поделился подробностями артист.

Тарзан не назвал имен девушек, с которыми изменил Королевой, но подчеркнул, что они "не стоят ее ногтя", а секс с ним назвал "самым большим достижением в их жизни".

"А еще попутно эти две мошенницы прихватили кое-какие вещи из нашей квартиры, думая, что это мелочевочка. А это оказались драгоценности. На них заведено уголовное дело – вы будет отвечать по закону", – сообщил артист.

Завершая, Тарзан предупредил других мужчин, чтобы они не связывались "с этой шайкой".

"Несите "Оскар", – отреагировали на заявление Глушко пользователи сети.

"А я не поняла – эти девицы к нему случайно в окно залетели, как мухи?" – комментируют ролик подписчицы.

"Испанский стыд", – написали поклонники Тарзана.

"Бедная ваша супруга", – прокомментировали признание артиста фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #тарзан Публикация от Сергей Глушко(Тарзан) (@tarzan___official) 15 Сен 2020 в 1:04 PDT

Наташа Королева и Тарзан поженились в 2003 году. Их сын Архип родился вне брака, еще в 2002 году. В августе супруги отметили 17-летие совместной жизни.

10 сентября Telegram-канал "112" сообщил, что пока Королева была на отдыхе, Тарзан пригласил домой двух девушек, которые впоследствии обокрали их квартиру.

"112" сообщил, что пара заявила о краже в полицию.

13 сентября Telegram-канал Mash написал, что одна из девушек объявила, что забеременела от Тарзана.



