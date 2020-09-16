Бульвар Шоубиз
 
16 сентября, 2020
 
Новости

Развели и обокрали. Тарзан публично признался в измене Королевой. Видео

По словам российского артиста Сергея Глушко, известного как стриптизер Тарзан, девушки, с которыми он якобы не по своей воле изменил жене, певице Наташе Королевой, "попутно прихватили драгоценности" из их дома.

Тарзан: Я изменил своей жене и открыто об этом говорю
Тарзан: Я изменил своей жене и открыто об этом говорю
Фото: tarzan___official / Instagram

Российский артист Сергей Глушко, известный как стриптизер Тарзан, 15 сентября на своей странице в Instagram опубликовал видеообращение, в котором признался в измене своей жене – певице Наташе Королевой.

"Хочу объявить: произошел инцидент – я изменил своей жене и открыто об этом говорю, потому что я не буду вторым Михаилом Ефремовым. Я не буду говорить, что это был не я, что это был человек, похожий на меня. Это сделал я. И отвечать за это буду перед богом и перед своей женой. Больше ни перед кем я отчитываться за это не собираюсь", – заявил он.

Тарзан сообщил, что в случившемся его вины нет.

"Меня развели. Это было сделано намеренно. Эти сущности "склеили" меня, и я повелся. Произошло то, что произошло. Они все это сняли и тут же пошли по всем телеканалам, крича, что одна из них беременна. Как это может быть, я не понимаю, тем более я не допускал, чтобы это произошло", – поделился подробностями артист. 

Тарзан не назвал имен девушек, с которыми изменил Королевой, но подчеркнул, что они "не стоят ее ногтя", а секс с ним назвал "самым большим достижением в их жизни". 

"А еще попутно эти две мошенницы прихватили кое-какие вещи из нашей квартиры, думая, что это мелочевочка. А это оказались драгоценности. На них заведено уголовное дело – вы будет отвечать по закону", – сообщил артист. 

Завершая, Тарзан предупредил других мужчин, чтобы они не связывались "с этой шайкой". 

"Несите "Оскар", – отреагировали на заявление Глушко пользователи сети.  

"А я не поняла – эти девицы к нему случайно в окно залетели, как мухи?" – комментируют ролик подписчицы. 

"Испанский стыд", – написали поклонники Тарзана. 

"Бедная ваша супруга", – прокомментировали признание артиста фолловеры.

Наташа Королева и Тарзан поженились в 2003 году. Их сын Архип родился вне брака, еще в 2002 году. В августе супруги отметили 17-летие совместной жизни. 

10 сентября Telegram-канал "112" сообщил, что пока Королева была на отдыхе, Тарзан пригласил домой двух девушек, которые впоследствии обокрали их квартиру. 

"112" сообщил, что пара заявила о краже в полицию.

13 сентября Telegram-канал Mash написал, что одна из девушек объявила, что забеременела от Тарзана. 


Теги: скандал, Наташа Королева, Тарзан, измена
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Анатолий Анатолич: Отца убил конченый наркоман, когда мне было 2,5 года. Он приехал за дозу участвовать в разборках
  Анатолий Анатолич: Отца убил конченый наркоман, когда мне было 2,5 года. Он приехал за дозу участвовать в разборках
Алеся БАЦМАН
  "Эта "бодяга" туда‑сюда качается". Главное из встречи Путина и Лукашенко
  "Эта "бодяга" туда‑сюда качается". Главное из встречи Путина и Лукашенко
Наталия ДВАЛИ
Записки бывшего подполковника КГБ: Операция "Турнир" в Канаде. Что скрывали советские спецслужбы под играми в хоккей
Записки бывшего подполковника КГБ: Операция "Турнир" в Канаде. Что скрывали советские спецслужбы под играми в хоккей
Владимир ПОПОВ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Волшебник". Молодая жена Петросяна впервые опубликовала фото с мужем
"Волшебник". Молодая жена Петросяна впервые опубликовала фото с мужем
Жена футболиста Зинченко показала свадебные фото
Жена футболиста Зинченко показала свадебные фото
Развели и обокрали. Тарзан публично признался в измене Королевой. Видео
Развели и обокрали. Тарзан публично признался в измене Королевой. Видео
  "Мандалорец". Вышел трейлер второго сезона сериала. Видео
  "Мандалорец". Вышел трейлер второго сезона сериала. Видео
"На Таню похож". 75-летний Петросян впервые показал шестимесячного сына от 31-летней жены
"На Таню похож". 75-летний Петросян впервые показал шестимесячного сына от 31-летней жены
Поборовшая рак Алла Мазур показала фотосессию без парика
Поборовшая рак Алла Мазур показала фотосессию без парика
Никитюк снялась в плавках и рубашке на голое тело
Никитюк снялась в плавках и рубашке на голое тело
Пассия бывшего мужа Каминской занялась спортом с Ризатдиновой
Пассия бывшего мужа Каминской занялась спортом с Ризатдиновой
"Я здесь, чтобы исследовать древние рецепты исцеления и долголетия". Руслана с важной миссией отправилась в Карпаты
"Я здесь, чтобы исследовать древние рецепты исцеления и долголетия". Руслана с важной миссией отправилась в Карпаты
Требует вернуть ценности. Кэмпбелл судится с российским бизнесменом Дорониным – СМИ
Требует вернуть ценности. Кэмпбелл судится с российским бизнесменом Дорониным – СМИ
"Буду ловить звезды". Огневич сфотографировалась в прозрачной комбинации
"Буду ловить звезды". Огневич сфотографировалась в прозрачной комбинации
"Наконец-то что-то другое". В сети обсуждают образ Тины Кароль в латексе и коже
"Наконец-то что-то другое". В сети обсуждают образ Тины Кароль в латексе и коже
  "Белая рубашка". Астафьева выпустила лирическую песню. Аудио
  "Белая рубашка". Астафьева выпустила лирическую песню. Аудио
"О чем говорить, если даже участники забывают поблагодарить постановщика". Главный хореограф шоу "Танцы со звездами" рассказала о закулисье проекта
"О чем говорить, если даже участники забывают поблагодарить постановщика". Главный хореограф шоу "Танцы со звездами" рассказала о закулисье проекта
  "Отец". Вышел трейлер фильма с Хопкинсом и Колман. Видео
  "Отец". Вышел трейлер фильма с Хопкинсом и Колман. Видео
Горбунов показал, как проводит вечер в компании сына
Горбунов показал, как проводит вечер в компании сына
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS