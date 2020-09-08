"П...здец", "Мифический кентавр". Тарзан оголился полностью

Российский шоумен и стриптизер Тарзан (Сергей Глушко) опубликовал на своей странице в Instagram фото, для которого позировал голым, держа в руках гитару синего цвета.
"Не будем грустить по ушедшему лету... Здравствуй, осень! Тебе звучит осенний блюз", – написал он.
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Не будем грустить по ушедшему лету...Здравствуй,осень! Тебе звучит Осенний блюз * #тарзан #тарзаншоу #тарзанкараокепати
Подписчики отреагировали на фото.
"П...здец", – написала _oksana_mayer.
"Мифический кентавр", – добавила valialukana.
Сергей Глушко начал работать стриптизером в ночных клубах под псевдонимом Тарзан в 1997 году. Он женат на российской певице украинского происхождения Наташе Королевой.