"П...здец", "Мифический кентавр". Тарзан оголился полностью

Российский шоумен и стриптизер Тарзан поделился снимком в стиле ню.

Тарзан: Не будем грустить по ушедшему лету... Здравствуй, осень! Фото: tarzan___official / Instagram

Российский шоумен и стриптизер Тарзан (Сергей Глушко) опубликовал на своей странице в Instagram фото, для которого позировал голым, держа в руках гитару синего цвета.

"Не будем грустить по ушедшему лету... Здравствуй, осень! Тебе звучит осенний блюз", – написал он.

Подписчики отреагировали на фото.

"П...здец", – написала _oksana_mayer.

"Мифический кентавр", – добавила valialukana.

Сергей Глушко начал работать стриптизером в ночных клубах под псевдонимом Тарзан в 1997 году. Он женат на российской певице украинского происхождения Наташе Королевой.