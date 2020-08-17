"Какой бардак!" Тарзан, позируя голым перед зеркалом, засветил неубранную комнату

Сергей Глушко, известный как стриптизер Тарзан, показал в сети, как выглядит его тело без одежды, однако подписчики обратили внимание в том числе и на комнату артиста.

Тарзан начал карьеру стриптизера в 1997 году Фото: tarzan___official / Instagram

Артист Сергей Глушко, известный как стриптизер Тарзан, опубликовал на своей странице в Instagram селфи-фото, позируя перед зеркалом голым.

На обнародованном фото в зеркале также отражается часть комнаты с разбросанными вещами. При этом интимные места стриптизер прикрыл смайлом.

"Шел в туалет и вдруг решил, что уж давно я не голил", – подписал публикацию артист.

"Какой бардак", – отреагировали на фото фолловеры.

"Бардак в шкафу можно и убрать", – заметили пользователи сети.

"Смайлик лишний", – считают подписчики.

Сергей Глушко начал работать стриптизером в ночных клубах под псевдонимом Тарзан в 1997 году.

До карантина Глушко арендовал в Москве помещения, в которых организовал спортивные клубы. После начала эпидемии артист вынужден был их закрыть.