"Какой бардак!" Тарзан, позируя голым перед зеркалом, засветил неубранную комнату

Артист Сергей Глушко, известный как стриптизер Тарзан, опубликовал на своей странице в Instagram селфи-фото, позируя перед зеркалом голым.
На обнародованном фото в зеркале также отражается часть комнаты с разбросанными вещами. При этом интимные места стриптизер прикрыл смайлом.
"Шел в туалет и вдруг решил, что уж давно я не голил", – подписал публикацию артист.
"Какой бардак", – отреагировали на фото фолловеры.
"Бардак в шкафу можно и убрать", – заметили пользователи сети.
"Смайлик лишний", – считают подписчики.
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Сергей Глушко начал работать стриптизером в ночных клубах под псевдонимом Тарзан в 1997 году.
До карантина Глушко арендовал в Москве помещения, в которых организовал спортивные клубы. После начала эпидемии артист вынужден был их закрыть.