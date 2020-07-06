"Тарзан не хотел жениться!". Муж Королевой показал, как на церемонии росписи не решался поставить свою подпись

Супруг российской певицы Наташи Королевой Сергей Глушко, известный как стриптизер Тарзан, показал, как шутил во время церемонии росписи.

Тарзан: Голосуем за поправки в семейном положении Фото: tarzan___official / Instagram

Муж российской певицы украинского происхождения Наташи Королевой, 50-летний Сергей Глушко, известный как стриптизер Тарзан, опубликовал в Instagram ролик, сделанный в момент церемонии их росписи.

В ролике показано, как Королева с серьезным видом ставит свою подпись, а Тарзан в шутку отказывается, затем имитирует дрожь в руках.

"Голосуем за поправки в семейном положении", – подписал он видео и сопроводил хештегом "перебирая архивы".

Подписчики Тарзана прокомментировали публикацию.

"Ой, забавно! Тарзан не хотел жениться! Но любовь заставила принять оковы брака. Вы классные, счастья!" – написала raisa_ovchinnikova.

"Такие прикольные, как школьники. Восхищаюсь вашей семьей", – написала tati_stee.

Сергей Глушко родился в 1970 году в России. С 1997 года начал работать стриптизером в ночных клубах под псевдонимом Тарзан.

В 2003 году Глушко зарегистрировал брак с певицей Наташей Королевой, которая в 2002 году родила ему сына Архипа.