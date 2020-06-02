"Отбываю наказание". Муж Королевой Тарзан вышел подметать улицы

По словам мужа певицы Наташи Королевой Сергея Глушко, известного как стриптизер Тарзан, он якобы был приговорен к общественным работам за то, что пришел в кафе, "как обычно, голый".

Муж российской певицы украинского происхождения Наташи Королевой Сергей Глушко, известный как стриптизер Тарзан, опубликовал в Instagram ироничное видео, на котором запечатлен во время подметания улиц.

По словам танцора, таким образом он отбывает наказание за то, что якобы посетил общественное место в голом виде.

"Отбываю наказание. Получил 100 часов общественных работ. Зашел в кафе позавтракать, как обычно, голый. В Москве такое канает, а здесь нельзя. Теперь мету улицы Лос-Анджелеса", – объяснил на камеру Тарзан.

В комментариях фолловеры интересуются, как танцор во время карантина оказался в США.

"Он на метле прилетел", – шутят в ответ его подписчики.

"Вот и работа нашлась, а то пенсионерам позавидовал!" – отреагировали на видео пользователи социальных сетей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Преступление и наказание #тарзан #тарзаншоу Публикация от Сергей Глушко(Тарзан) (@tarzan___official) 30 Май 2020 в 4:39 PDT

Ранее Глушко сообщил, что до карантина арендовал в Москве помещение, в котором был оборудован фитнес-зал, но после эпидемии вынужден был его закрыть и теперь не имеет возможности зарабатывать. По словам танцора, он нуждается в поддержке государства не меньше, чем врачи и пенсионеры.

Сергей Глушко родился в 1970 году в России. С 1997 года начал работать стриптизером в ночных клубах под псевдонимом Тарзан.

В 2003 году Глушко зарегистрировал брак с певицей Наташей Королевой, которая в 2002 году родила ему сына Архипа.