"Отбываю наказание". Муж Королевой Тарзан вышел подметать улицы

Муж российской певицы украинского происхождения Наташи Королевой Сергей Глушко, известный как стриптизер Тарзан, опубликовал в Instagram ироничное видео, на котором запечатлен во время подметания улиц.
По словам танцора, таким образом он отбывает наказание за то, что якобы посетил общественное место в голом виде.
"Отбываю наказание. Получил 100 часов общественных работ. Зашел в кафе позавтракать, как обычно, голый. В Москве такое канает, а здесь нельзя. Теперь мету улицы Лос-Анджелеса", – объяснил на камеру Тарзан.
В комментариях фолловеры интересуются, как танцор во время карантина оказался в США.
"Он на метле прилетел", – шутят в ответ его подписчики.
"Вот и работа нашлась, а то пенсионерам позавидовал!" – отреагировали на видео пользователи социальных сетей.
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Ранее Глушко сообщил, что до карантина арендовал в Москве помещение, в котором был оборудован фитнес-зал, но после эпидемии вынужден был его закрыть и теперь не имеет возможности зарабатывать. По словам танцора, он нуждается в поддержке государства не меньше, чем врачи и пенсионеры.
Сергей Глушко родился в 1970 году в России. С 1997 года начал работать стриптизером в ночных клубах под псевдонимом Тарзан.
В 2003 году Глушко зарегистрировал брак с певицей Наташей Королевой, которая в 2002 году родила ему сына Архипа.