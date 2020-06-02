Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
02 июня, 2020
 
Новости

"Отбываю наказание". Муж Королевой Тарзан вышел подметать улицы

По словам мужа певицы Наташи Королевой Сергея Глушко, известного как стриптизер Тарзан, он якобы был приговорен к общественным работам за то, что пришел в кафе, "как обычно, голый".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Глушко: Получил 100 часов общественных работ
Глушко: Получил 100 часов общественных работ
Фото: tarzan___official / Instagram

Муж российской певицы украинского происхождения Наташи Королевой Сергей Глушко, известный как стриптизер Тарзан, опубликовал в Instagram ироничное видео, на котором запечатлен во время подметания улиц.

По словам танцора, таким образом он отбывает наказание за то, что якобы посетил общественное место в голом виде.

"Отбываю наказание. Получил 100 часов общественных работ. Зашел в кафе позавтракать, как обычно, голый. В Москве такое канает, а здесь нельзя. Теперь мету улицы Лос-Анджелеса", – объяснил на камеру Тарзан.

В комментариях фолловеры интересуются, как танцор во время карантина оказался в США.

"Он на метле прилетел", – шутят в ответ его подписчики.

"Вот и работа нашлась, а то пенсионерам позавидовал!" – отреагировали на видео пользователи социальных сетей.

Ранее Глушко сообщил, что до карантина арендовал в Москве помещение, в котором был оборудован фитнес-зал, но после эпидемии вынужден был его закрыть и теперь не имеет возможности зарабатывать. По словам танцора, он нуждается в поддержке государства не меньше, чем врачи и пенсионеры.

Сергей Глушко родился в 1970 году в России. С 1997 года начал работать стриптизером в ночных клубах под псевдонимом Тарзан.

В 2003 году Глушко зарегистрировал брак с певицей Наташей Королевой, которая в 2002 году родила ему сына Архипа.

Теги: Россия, США, Москва, карантин, Лос-Анджелес, Наташа Королева, Тарзан, танец, Сергей Глушко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
"Борьба с неплатежами за газ и коммунальные услуги будет усилена". Что Украина обещает МВФ в обмен на новый кредит. Документ
"Борьба с неплатежами за газ и коммунальные услуги будет усилена". Что Украина обещает МВФ в обмен на новый кредит. Документ
Наталия ДВАЛИ
"Я буду помогать вам". Что известно о возможном новом после США в Украине генерале Ките Дейтоне. Главное
"Я буду помогать вам". Что известно о возможном новом после США в Украине генерале Ките Дейтоне. Главное
Наталия ДВАЛИ
  Кравчук: Я бы сказал Путину: "Я пришел к выводу, что вам нравится смерть людей. Советую вам поменять свои взгляды или уйти"
  Кравчук: Я бы сказал Путину: "Я пришел к выводу, что вам нравится смерть людей. Советую вам поменять свои взгляды или уйти"
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS