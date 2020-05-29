Муж Королевой Тарзан: Устроился на работу по специальности. В половых делах я соображаю!

После жалоб на сложное финансовое положение муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко, известный как стриптизер Тарзан, обнародовал фото, на котором запечатлен в образе поломойки.

Муж российской певицы украинского происхождения Наташи Королевой Сергей Глушко, известный как стриптизер Тарзан, опубликовал в Instagram фото, позируя в кадре в образе поломойки.

"Устроился на работу по специальности. В половых делах я соображаю. Вытирайте ноги у входа! Оставьте грязь за порогом", – подписал он снимок.

Ранее Глушко сообщил, что до карантина арендовал в Москве помещение, в котором был оборудован фитнес-зал, но после начала эпидемии вынужден был его закрыть и теперь не имеет возможности зарабатывать. По словам танцора, он сейчас нуждается в поддержке государства не меньше, чем врачи и пенсионеры.

Сергей Глушко родился в 1970 году в России. С 1997 года начал работать стриптизером в ночных клубах под псевдонимом Тарзан.

В 2003 году Глушко зарегистрировал брак с певицей Наташей Королевой, которая в 2002 году родила ему сына Архипа.