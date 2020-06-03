Певица Королева заступилась за Тарзана

По словам российской певицы украинского происхождения Наташи Королевой, ее муж, Сергей Глушко, известный как стриптизер Тарзан, во время кризиса помогает коллегам, которые остались без денег.

Королева рассказала, что Глушко дал денег многим знакомым, зная, что они их не вернут Фото: koroleva__star / Instagram

Российская певица Наташа Королева заявила, что ее муж Сергей Глушко, известный как стриптизер Тарзан, никогда не жаловался на финансовое положение. Об этом она рассказала в интервью изданию "Собеседник".

По словам Королевой, слова Тарзана о том, что артисты, в отличие от пенсионеров, не имеют ни копейки во время кризиса, являются выдумкой некой девушки, которая позвонила ее мужу, представившись журналисткой.

Королева подчеркнула, что муж отказался отвечать на ее вопросы, заметив, что все сейчас находятся в одинаковом положении.

Певица заявила, что не понимает, с какой целью слова ее супруга были опубликованы в искаженном виде.

Королева призналась, что по характеру ее супруг не является завистливым человеком. Певица рассказала, что во время карантина Глушко дал денег многим знакомым, зная, что они не смогут их вернуть.

В мае российское издание "Телепрограмма" опубликовало интервью Тарзана, в котором он рассказал, что во время карантина вынужден закрыть свой бизнес, оставшись "без копейки".

"В отличие от бабушек и дедушек, которые как получали пенсию, так и получают, мы, артисты, ни копейки не имеем", – заявил тогда артист.

После публикации интервью Тарзан обнародовал на странице в Instagram ироничный пост, представ в образе поломойки.

"Устроился на работу по специальности. В половых делах я соображаю. Вытирайте ноги у входа! Оставьте грязь за порогом", – подписал он снимок.