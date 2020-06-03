Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
03 июня, 2020
 
Новости

Певица Королева заступилась за Тарзана

По словам российской певицы украинского происхождения Наташи Королевой, ее муж, Сергей Глушко, известный как стриптизер Тарзан, во время кризиса помогает коллегам, которые остались без денег.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Королева рассказала, что Глушко дал денег многим знакомым, зная, что они их не вернут
Королева рассказала, что Глушко дал денег многим знакомым, зная, что они их не вернут
Фото: koroleva__star / Instagram

Российская певица Наташа Королева заявила, что ее муж Сергей Глушко, известный как стриптизер Тарзан, никогда не жаловался на финансовое положение. Об этом она рассказала в интервью изданию "Собеседник".

По словам Королевой, слова Тарзана о том, что артисты, в отличие от пенсионеров, не имеют ни копейки во время кризиса, являются выдумкой некой девушки, которая позвонила ее мужу, представившись журналисткой. 

Королева подчеркнула, что муж отказался отвечать на ее вопросы, заметив, что все сейчас находятся в одинаковом положении.

Певица заявила, что не понимает, с какой целью слова ее супруга были опубликованы в искаженном виде. 

Королева призналась, что по характеру ее супруг не является завистливым человеком. Певица рассказала, что во время карантина Глушко дал денег многим знакомым, зная, что они не смогут их вернуть. 

В мае российское издание "Телепрограмма" опубликовало интервью Тарзана, в котором он рассказал, что во время карантина вынужден закрыть свой бизнес, оставшись "без копейки". 

"В отличие от бабушек и дедушек, которые как получали пенсию, так и получают, мы, артисты, ни копейки не имеем", – заявил тогда артист. 

После публикации интервью Тарзан обнародовал на странице в Instagram ироничный пост, представ в образе поломойки. 

"Устроился на работу по специальности. В половых делах я соображаю. Вытирайте ноги у входа! Оставьте грязь за порогом", – подписал он снимок.

Теги: Россия, кризис, карантин, Наташа Королева, Тарзан, Сергей Глушко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Хржановский: Бабий Яр – проклятое место. И важнейшая задача проекта – снять это проклятие
  Хржановский: Бабий Яр – проклятое место. И важнейшая задача проекта – снять это проклятие
Дмитрий ГОРДОН
Записки бывшего подполковника КГБ: Провальная вербовка писателя Войновича
Записки бывшего подполковника КГБ: Провальная вербовка писателя Войновича
Владимир ПОПОВ
Какие страны после карантина открывают границы для туристов из Украины. Список обновляется
Какие страны после карантина открывают границы для туристов из Украины. Список обновляется
Наталия ДВАЛИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS