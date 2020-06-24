"Завхоз спорткультбазы". Тарзан с накладными усами и прической в образе физрука напугал соцсети

50-летний муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко, известный как стриптизер Тарзан, сменил имидж, представ в образе физрука.

Тарзан: Ну что? Поскакали? Фото: tarzan___official / Instagram

Муж российской певицы украинского происхождения Наташи Королевой – 50-летний Сергей Глушко, известный как стриптизер Тарзан, опубликовал в Instagram фото, на котором запечатлен с накладными усами и в парике в образе инструктора по физкультуре.

"Ну что? Поскакали?" – подписал он публикацию.

Подписчики стриптизера по-разному отреагировали на новый образ.

"Никогда так больше не делайте", – пишут ему в комментариях.

"Сергей Тарзанович Сускулев. Завхоз спорткультбазы", – комментируют фото фолловеры.

"Сергей, это вылитый физрук", – считают пользователи соцсети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Ну шо....поскакали?!))) Интрига #тарзан #тарзаншоу Публикация от Сергей Глушко(Тарзан) (@tarzan___official) 24 Июн 2020 в 2:45 PDT

Сергей Глушко начал работать стриптизером в ночных клубах под псевдонимом Тарзан в 1997 году.

До карантина Глушко арендовал в Москве помещения, в которых организовал спортивные клубы. После начала эпидемии артист вынужден был их закрыть.