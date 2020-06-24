"Завхоз спорткультбазы". Тарзан с накладными усами и прической в образе физрука напугал соцсети

Муж российской певицы украинского происхождения Наташи Королевой – 50-летний Сергей Глушко, известный как стриптизер Тарзан, опубликовал в Instagram фото, на котором запечатлен с накладными усами и в парике в образе инструктора по физкультуре.
"Ну что? Поскакали?" – подписал он публикацию.
Подписчики стриптизера по-разному отреагировали на новый образ.
"Никогда так больше не делайте", – пишут ему в комментариях.
"Сергей Тарзанович Сускулев. Завхоз спорткультбазы", – комментируют фото фолловеры.
"Сергей, это вылитый физрук", – считают пользователи соцсети.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Сергей Глушко начал работать стриптизером в ночных клубах под псевдонимом Тарзан в 1997 году.
До карантина Глушко арендовал в Москве помещения, в которых организовал спортивные клубы. После начала эпидемии артист вынужден был их закрыть.