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09 июня, 2020
 
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"Соседкам нравится". 50-летний муж Королевой Тарзан позировал голым верхом на спортснаряде

50-летний муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко, известный как стриптизер Тарзан, обнародовал фото, на котором запечатлен без одежды верхом на уличном тренажере.

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Тарзан: Все смешалось в доме люди, кони
Тарзан: Все смешалось в доме – люди, кони
Фото: tarzan___official / Instagram

Муж российской певицы украинского происхождения Наташи Королевой 50-летний Сергей Глушко, известный как стриптизер Тарзан, опубликовал в Instagram фото, на котором запечатлен без одежды.

Стриптизер позирует в кадре верхом на спортивном снаряде, повернувшись к камере боком.

"Холст. Масло. Хлеб. Пельмени. "Купание красного меня". Все смешалось в доме – люди, кони", – абстрактно подписал снимок артист.

"Соседкам, наверное, нравится", – отреагировали на фото подписчики.

Сергей Глушко родился в 1970 году в России. С 1997 года начал работать стриптизером в ночных клубах под псевдонимом Тарзан.

В 2003 году Глушко зарегистрировал брак с певицей Наташей Королевой, которая в 2002 году родила ему сына Архипа.

Теги: Россия, Наташа Королева, Тарзан, танцы, Сергей Глушко
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