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14 августа, 2020
 
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"Белорусы – очень терпеливые люди". Тарзан показал, что происходит за окнами минской квартиры его родителей. Видео

Сергей Глушко, известный как стриптизер Тарзан, разместил в сети ролик, который сняли из окна своей квартиры его родители, проживающие в столице Беларуси Минске.

Родители Глушко проживают в белорусском Минске
Родители Глушко проживают в белорусском Минске
Фото: tarzan___official / Instagram

Артист Сергей Глушко, известный как стриптизер Тарзан, 14 августа опубликовал на своей странице в Instagram ролик, который ему прислали родители, проживающие в Минске (Беларусь), сняв происходящее за окнами своей квартиры.

На обнародованном ролике запечатлен многополосный проспект, по которому едут непрерывно сигналящие машины. 

"Это не из новостей. Это из родительской квартиры – они живут на окраине Минска. И это [происходит] днем уже который день. А белорусы очень терпеливые люди", – подписал он ролик. 

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. По предварительным данным Центризбиркома страны, больше всего голосов набрал действующий президент Александр Лукашенко (80,2%), второе место заняла оппозиционный кандидат, жена блогера Тихановского Светлана Тихановская – 9,9%. Остальные кандидаты получили менее 2%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты.

Они продолжились 10-го, 11-го и 12 августа. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Они собираются вечером на митинги, а ночью расходятся. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Акции сопровождаются столкновениями протестующих и милиции. В МВД Беларуси рассказали, что во время протестов 9 августа были задержаны 3 тыс. человек, 10 августа – еще 2 тыс., 11 августа – более 1 тыс. Задержанным вменяют массовые беспорядки, хулиганство и сопротивление сотрудникам милиции.

По официальным данным, во время столкновений пострадало несколько сотен человек, известно о двух погибших.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили СШАЕСУкраина, Польша, Литва и другие. В США и ЕС заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими. По данным СМИ, в конце августа Евросоюз рассмотрит вопрос введения санкций против Беларуси.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил 12 августа, что США могут ввести санкции против Беларуси или ограничить поставки американской нефти.

13 августа рабочие крупнейших белорусских заводов вышли на забастовки с требованием провести честные выборы.

14 августа ЦИК Беларуси объявил, что победителем президентских выборов стал Лукашенко. 

На 16 августа во многих городах  Беларуси планируется проведение общегражданского марша свободы

Онлайн-репортаж о событиях в Беларуси можно посмотреть здесь.

Теги: Беларусь, Минск, Наташа Королева, Тарзан, Светлана Тихановская, протесты в Беларуси
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