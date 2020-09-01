"Мужику за 50, а он все свои яйца напоказ выставляет!", "Какая хорошая анатомия". Тарзан показал тело в стрингах

Российский шоумен и стриптизер Тарзан (Сергей Глушко) опубликовал на своей странице в Instagram фото, на котором запечатлен в стрингах, стоя на балконе.
"Движение..." – написал он.
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Подписчики прокомментировали снимок.
"Ну, уже стареющая кожа, пора надеть что-то", – написала lenayaelena.
"Мл...ть, мужику за 50, а он все свои яйца напоказ выставляет!" – возмутилась alenasawkina.
"Какая хорошая анатомия", – отметила yuliyashutova777.
"Аполлон", – заявила olgaselina24.
Сергей Глушко начал работать стриптизером в ночных клубах под псевдонимом Тарзан в 1997 году.