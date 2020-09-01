"Мужику за 50, а он все свои яйца напоказ выставляет!", "Какая хорошая анатомия". Тарзан показал тело в стрингах

Подписчики российского шоумена и стриптизера Тарзана по-разному отреагировали на его фото в белье.

Российский шоумен и стриптизер Тарзан (Сергей Глушко) опубликовал на своей странице в Instagram фото, на котором запечатлен в стрингах, стоя на балконе.

"Движение..." – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Движение.... #тарзан #тарзаншоу Публикация от Сергей Глушко(Тарзан) (@tarzan___official) 29 Авг 2020 в 5:09 PDT

Подписчики прокомментировали снимок.

"Ну, уже стареющая кожа, пора надеть что-то", – написала lenayaelena.

"Мл...ть, мужику за 50, а он все свои яйца напоказ выставляет!" – возмутилась alenasawkina.

"Какая хорошая анатомия", – отметила yuliyashutova777.

"Аполлон", – заявила olgaselina24.

Сергей Глушко начал работать стриптизером в ночных клубах под псевдонимом Тарзан в 1997 году.