"Любимый", "Бусинка моя сладкая". Королева и Тарзан празднуют 17-летие брака

Российская певица Наташа Королева разместила в Instagram пост, посвященный мужу, стриптизеру Тарзану, по случаю дня их свадьбы. Певица обнародовала совместный с мужем портрет, обработанный с помощью графического редактора.
"Любимый, с 17-летием нас", – написала она.
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Любимый @tarzan___official с 17 летием НАС!!! * * * #свадьба #любовь #семья
"Бусинка моя сладкая! Люблю тебя!" – прокомментировал пост Тарзан.
Сам он опубликовал в Instagram ролик, в котором запечатлены эпизоды свадебной церемонии. Одно из видео – момент, когда Тарзан в шутку делал вид, что не хочет жениться.
"С 17-летием нас! Это было, как вчера! Люблю тебя!" – написал он.
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С 17 - ти летием нас! Это было,как вчера! Люблю тебя! @koroleva__star * #тарзан #тарзаншоу #наташакоролева
"Любимый, спасибо за все эти годы счастья!" – ответила в комментариях Королева.
Наташа Королева и Тарзан поженились 21 августа 2003 года. Их сын Архип родился вне брака, еще в 2002 году.