"Любимый", "Бусинка моя сладкая". Королева и Тарзан празднуют 17-летие брака

Супруг российской певицы Наташи Королевой Сергей Глушко, известный как стриптизер Тарзан, показал, как шутил во время церемонии.

Королева обратилась к Тарзану: Любимый, с 17-летием нас Фото: tarzan___official / Instagram

Российская певица Наташа Королева разместила в Instagram пост, посвященный мужу, стриптизеру Тарзану, по случаю дня их свадьбы. Певица обнародовала совместный с мужем портрет, обработанный с помощью графического редактора.

"Любимый, с 17-летием нас", – написала она.

"Бусинка моя сладкая! Люблю тебя!" – прокомментировал пост Тарзан.

Сам он опубликовал в Instagram ролик, в котором запечатлены эпизоды свадебной церемонии. Одно из видео – момент, когда Тарзан в шутку делал вид, что не хочет жениться.

"С 17-летием нас! Это было, как вчера! Люблю тебя!" – написал он.

"Любимый, спасибо за все эти годы счастья!" – ответила в комментариях Королева.

Наташа Королева и Тарзан поженились 21 августа 2003 года. Их сын Архип родился вне брака, еще в 2002 году.