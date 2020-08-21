Бульвар Шоубиз
 
21 августа, 2020
 
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"Любимый", "Бусинка моя сладкая". Королева и Тарзан празднуют 17-летие брака

Супруг российской певицы Наташи Королевой Сергей Глушко, известный как стриптизер Тарзан, показал, как шутил во время церемонии.

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Королева обратилась к Тарзану: Любимый, с 17-летием нас
Королева обратилась к Тарзану: Любимый, с 17-летием нас
Фото: tarzan___official / Instagram

Российская певица Наташа Королева разместила в Instagram пост, посвященный мужу, стриптизеру Тарзану, по случаю дня их свадьбы. Певица обнародовала совместный с мужем портрет, обработанный с помощью графического редактора.

"Любимый, с 17-летием нас", – написала она.

"Бусинка моя сладкая! Люблю тебя!" – прокомментировал пост Тарзан.

Сам он опубликовал в Instagram ролик, в котором запечатлены эпизоды свадебной церемонии. Одно из видео – момент, когда Тарзан в шутку делал вид, что не хочет жениться.

"С 17-летием нас! Это было, как вчера! Люблю тебя!" – написал он.

"Любимый, спасибо за все эти годы счастья!" – ответила в комментариях Королева.

Наташа Королева и Тарзан поженились 21 августа 2003 года. Их сын Архип родился вне брака, еще в 2002 году.

Теги: свадьба, любовь, Наташа Королева, Тарзан, певица, Сергей Глушко
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