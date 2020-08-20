"Лучше светить интеллектом". Тарзан в полосатых плавках засветил мышцы

Сергей Глушко, известный как стриптизер Тарзан, позировал в полосатых плавках, закинув ногу на тренажер.

Тарзан: Светить всегда, светить везде Фото: tarzan___official / Instagram

Артист Сергей Глушко, известный как стриптизер Тарзан, опубликовал на своей странице в Instagram фото, на котором запечатлен в плавках возле тренажера.

Стриптизер позирует в кадре, высоко закинув правую ногу на снаряд.

"Светить всегда, светить везде", – подписал публикацию Глушко, попросив фолловеров напомнить ему продолжение фразы.

"Лучше светить интеллектом", – отреагировали подписчики на просьбу.

"Пошлячок", – прокомментировали фото танцора пользователи сети.

Сергей Глушко начал работать стриптизером в ночных клубах под псевдонимом Тарзан в 1997 году.

До карантина Глушко арендовал в Москве помещения, в которых организовал спортивные клубы. После начала эпидемии артист вынужден был их закрыть.