"Лучше светить интеллектом". Тарзан в полосатых плавках засветил мышцы

Артист Сергей Глушко, известный как стриптизер Тарзан, опубликовал на своей странице в Instagram фото, на котором запечатлен в плавках возле тренажера.
Стриптизер позирует в кадре, высоко закинув правую ногу на снаряд.
"Светить всегда, светить везде", – подписал публикацию Глушко, попросив фолловеров напомнить ему продолжение фразы.
"Лучше светить интеллектом", – отреагировали подписчики на просьбу.
"Пошлячок", – прокомментировали фото танцора пользователи сети.
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..."Светить всегда,светить везде,светить,- и ни каких гвоздей,.....кто помнит продолжение? #тарзан #тарзаншоу #тарзанкараокепати
Сергей Глушко начал работать стриптизером в ночных клубах под псевдонимом Тарзан в 1997 году.
До карантина Глушко арендовал в Москве помещения, в которых организовал спортивные клубы. После начала эпидемии артист вынужден был их закрыть.