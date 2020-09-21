"Превентивная мера". Тарзан объяснил, почему публично рассказал о своей измене Королевой

Российский стриптизер Тарзан (Сергей Глушко) заявил, что на тему его измены жене, певице Наташе Королевой, "Первым каналом" запланирован ряд шоу.

Тарзан: У вас, господа организаторы всей этой грязной пены, нет задержки? Может быть, это обсудим на всю страну? Фото: tarzan___official / Instagram

Российский стриптизер Тарзан (Сергей Глушко) разместил в Instagram обращение к "Первому каналу".

Тарзан объяснил, что опубликовал видео с признанием в измене жене, певице Наташе Королевой, поскольку узнал, что канал обладает видео интимного характера с его участием.

"Появившееся мое заявление на всю страну – это была превентивная мера. На тот момент я обладал стопроцентной информацией, что "Первый канал" снял программу, где обнародовал снятое тайком видео без моего согласия", – заявил стриптизер.

"У вас, господа организаторы всей этой грязной пены, нет задержки? Может быть, это обсудим на всю страну?" – сказал Тарзан.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сергей Глушко(Тарзан) (@tarzan___official) 19 Сен 2020 в 6:56 PDT

15 сентября Тарзан публично признался в сети, что изменил жене, певице Наташе Королевой, с девушками, которые его "развели, а потом обокрали". Вскоре Тарзан удалил публикацию со своей страницы.

Любовница Тарзана, 23-летняя Анастасия Шульженко заявила, что боится за свою жизнь и за своих близких.

Российский адвокат Вадим Лялин рассказал, что Королева подала в суд на 23-летнюю девушку, заявившую, что она беременна от Тарзана. Эта девушка сдала тест в эфире телешоу, оказалось, что она не беременна.

Наташа Королева и Тарзан поженились в 2003 году. Их сын Архип родился вне брака, еще в 2002 году. В августе супруги отметили 17-летие совместной жизни.