Королева подала в суд на девушку, заявившую о беременности от Тарзана

Российский адвокат Вадим Лялин заявил, что его клиентку, беременную якобы от стриптизера Тарзана, обвинила в воровстве певица Наташа Королева.

Российский адвокат Вадим Лялин рассказал в комментарии КП, что певица Наташа Королева подала в суд на 23-летнюю девушку, заявившую, что она беременна от мужа Королевой, стриптизера Тарзана (Сергея Глушко).

"Ко мне за помощью обратилась девушка, попавшая в крайне неприятную ситуацию. Она призналась, что беременна от Глушко. На сегодняшний день этот факт никто не оспаривает. Когда об этом узнала Наташа Королева, разразился скандал. Тогда-то и появилась история с похищением драгоценностей. Артистка звонила сопернице с угрозами, а потом с моей доверительницей связались представители УВД Арбата. Ее обвиняют в краже, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", – рассказал адвокат Вадим Лялин.

Адвокат предполагает, что преступления на самом деле не было, а заявление на беременную девушку певица могла написать из ревности.

Королева заявила, что пока она была в отпуске, к ее мужу пришли в гости две малознакомые женщины, а после их визита исчезли драгоценности на сумму 5 млн руб. (1,5–1,8 млн грн) и €3 тыс. Об этом сообщал Telegram-канал "112".

Наташа Королева и Тарзан поженились 21 августа 2003 года. Их сын Архип родился вне брака, еще в 2002 году.