Любовница Тарзана сделала тест на беременность в эфире телешоу

Любовница российского стриптизера Тарзана упала в обморок.

По словам любовницы Тарзана, их роман длился полтора года Скриншот: Первый канал / YouTube

Любовница стриптизера Тарзана (Сергея Глушко), супруга российской певицы Наташи Королевой, 28-летняя Анастасия Шульженко согласилась сделать тест на беременность в эфире шоу "На самом деле" на "Первом канале".

Девушка заявила, что дважды делала такой тест, и оба раза результат был положительным. Тест, сделанный в студии, в присутствии медэксперта, оказался отрицательным. Узнав об этом, Шульженко упала в обморок. Когда пришла в себя, заявила, что если бы знала, что не беременна, не стала бы рассказывать об отношениях с Глушко.

По словам Шульженко, она познакомилась с Тарзаном на его шоу. Их роман, как уверяет девушка, длился полтора года.

15 сентября Тарзан публично признался в сети, что изменил жене, певице Наташе Королевой, с девушками, которые его "развели, а потом обокрали". Вскоре Тарзан удалил публикацию со своей страницы.

Любовница Тарзана, 23-летняя Анастасия Шульженко заявила, что боится за свою жизнь и за своих близких.

Наташа Королева и Тарзан поженились в 2003 году. Их сын Архип родился вне брака, еще в 2002 году. В августе супруги отметили 17-летие совместной жизни.