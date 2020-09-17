Бульвар Шоубиз
 
17 сентября, 2020
 
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"Она была жестоко избита". Стал известен характер травм покойной Легкоступовой

По мнению адвоката дочери покойной российской певицы Валентины Легкоступовой, Анетты Брил, исполнительница умерла после избиения.

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Легкоступова скончалась 14 августа
Легкоступова скончалась 14 августа
Фото: legkostupovavalentina / Instagram

На теле Валентины Легкоступовой были обнаружены многочисленные травмы. Об этом сообщается в заключении патологоанатомической экспертизы, опубликованном Telegram-каналом Mash.

Медики констатировали, что у певицы была закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени, острая гематома левой лобной, теменной, височной и затылочной долей, гематомы в теменной области справа, гематомы туловища и конечностей.

Фото: mash.ru
Фото: mash.ru

"Характер повреждений, их количество и распространение по всему телу указывают на то, что перед смертью она была жестоко избита. В результате единичного падения подобные травмы получиться не могут", – заявил адвокат дочери Легкоступовой, Анетты Брил, Сергей Жорин.

Легкоступова умерла на 55-м году жизни 14 августа. Певица была найдена в квартире с пробитой головой и синяками на теле, а рядом с ней находился ее муж, яхтсмен Юрий Фирсов. По словам супруга певицы, она упала в ванной и ударилась головой.

Сын Валентины Легкоступовой Матвей Григорьев рассказал сотрудникам полиции, что ее муж, Фирсов, замешан в получении певицей травмы головы.

Теги: смерть, экспертиза, травма, медики, адвокат, певица, избиение, Сергей Жорин, травмы, Валентина Легкоступова
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