"Она была жестоко избита". Стал известен характер травм покойной Легкоступовой

По мнению адвоката дочери покойной российской певицы Валентины Легкоступовой, Анетты Брил, исполнительница умерла после избиения.

На теле Валентины Легкоступовой были обнаружены многочисленные травмы. Об этом сообщается в заключении патологоанатомической экспертизы, опубликованном Telegram-каналом Mash.

Медики констатировали, что у певицы была закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени, острая гематома левой лобной, теменной, височной и затылочной долей, гематомы в теменной области справа, гематомы туловища и конечностей.

Фото: mash.ru

"Характер повреждений, их количество и распространение по всему телу указывают на то, что перед смертью она была жестоко избита. В результате единичного падения подобные травмы получиться не могут", – заявил адвокат дочери Легкоступовой, Анетты Брил, Сергей Жорин.

Легкоступова умерла на 55-м году жизни 14 августа. Певица была найдена в квартире с пробитой головой и синяками на теле, а рядом с ней находился ее муж, яхтсмен Юрий Фирсов. По словам супруга певицы, она упала в ванной и ударилась головой.

Сын Валентины Легкоступовой Матвей Григорьев рассказал сотрудникам полиции, что ее муж, Фирсов, замешан в получении певицей травмы головы.