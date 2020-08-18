Названы дата и место прощания с Легкоступовой

Церемония прощания с умершей российской певицей Валентиной Легкоступовой пройдет в закрытом формате.

Прощание с умершей российской певицей Валентиной Легкоступовой состоится 20 августа. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУП "Ритуал".

Церемония прощания пройдет в Большом прощальном зале похоронного дома Троекурово в Москве.

Гражданская панихида начнется в 12.00 и пройдет в закрытом режиме. Представителей СМИ не допустят на траурную церемонию.

Легкоступова умерла на 55-м году жизни 15 августа.

Ранее сообщалось, что Легкоступова была найдена в квартире с пробитой головой и синяками на теле, а рядом с ней находился ее муж, яхтсмен Юрий Фирсов. По словам супруга певицы, она упала в ванной и ударилась головой.

Сын Валентины Легкоступовой Матвей Григорьев рассказал сотрудникам полиции, что ее муж, Фирсов, замешан в получении травмы головы певицы.

14 августа дочь певицы в своем микроблоге заявила, что ее мать находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.

"Моя мама в больнице в крайне тяжелом состоянии и в коме. Не надо лишний раз отвлекать врачей звонками о ее самочувствии, лучше просто помолиться. Да, отвезла ее и [мужа мамы] Фирсова Юрия в наркологическую больницу я со своим супругом еще 6 августа. Да, они оба были в состоянии сильного алкогольного опьянения. Но! Прошу заметить, моя мама ранее никем не была замечена в употреблении спиртных напитков, и мной в том числе! Поэтому я со своей стороны и забила тревогу, не понимая, что же могло произойти, а главное – как такое могло произойти", – написала Брил.

Валентина Легкоступова в течение 20 лет жила в браке с музыкантом Алексеем Григорьевым. У них есть сын Матвей (2001). Дочь Анетту (1991) она родила в первом браке.

В июне 2020 года Легкоступова заявила, что собирается выйти замуж за Фирсова, с которым познакомилась в социальной сети. В июле пара обвенчалась.