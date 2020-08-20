Бульвар Шоубиз
 
20 августа, 2020
 
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"Не хотят, чтобы Валентину фотографировали в гробу". Сафронов предположил, почему похороны Легкоступовой будут закрытыми

По словам российского художника Никаса Сафронова, родственники умершей российской певицы Валентины Легкоступовой хотят, чтобы в памяти поклонников она осталась живой и здоровой.

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Сафронов: Валентина Легкоступова заслуживает того, чтобы ее похоронили достойно
Сафронов: Валентина Легкоступова заслуживает того, чтобы ее похоронили достойно
Фото: safronov_nikas / Instagram

Российский художник Никас Сафронов в комментарии изданию "Собеседник" сделал предположение, почему родственники умершей российской певицы Валентины Легкоступовой решили сделать церемонию прощания с ней и похороны закрытыми.

"Валентина Легкоступова заслуживает того, чтобы ее похоронили достойно. Я знаю, что проводить ее в последний путь желают тысячи людей – она много лет была народной любимицей, ее песни пели все. Да и родные певицы понимают, что она оставила очень яркий след в истории российской культуры. Жаль, если поклонники не смогут поаплодировать ей в последний раз. Почему родственники приняли такое решение? Вероятно, они не хотят, чтобы Валентину фотографировали в гробу. Может быть, это правильно с их точки зрения. Она должна остаться в нашей памяти живой и здоровой, с потрясающей улыбкой, которая сводила с ума миллионы людей", – заявил он.

Легкоступова умерла на 55-м году жизни 14 августа. Церемония прощания с ней состоится 20 августа на Троекуровском кладбище в Москве.

Ранее сообщалось, что Легкоступова была найдена в квартире с пробитой головой и синяками на теле, а рядом с ней находился ее муж, яхтсмен Юрий Фирсов. По словам супруга певицы, она упала в ванной и ударилась головой.

Сын Валентины Легкоступовой Матвей Григорьев рассказал сотрудникам полиции, что ее муж, Фирсов, замешан в получении травмы головы певицы.

14 августа дочь певицы в своем микроблоге заявила, что ее мать находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.

"Моя мама в больнице в крайне тяжелом состоянии и в коме. Не надо лишний раз отвлекать врачей звонками о ее самочувствии, лучше просто помолиться. Да, отвезла ее и [мужа мамы] Фирсова Юрия в наркологическую больницу я со своим супругом еще 6 августа. Да, они оба были в состоянии сильного алкогольного опьянения. Но! Прошу заметить, моя мама ранее никем не была замечена в употреблении спиртных напитков, и мной в том числе! Поэтому я со своей стороны и забила тревогу, не понимая, что же могло произойти, а главное – как такое могло произойти", – написала Брил.

Теги: смерть, траур, художник, похороны, Никас Сафронов, трагедия, певица, прощание, церемония, Валентина Легкоступова
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