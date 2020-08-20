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20 августа, 2020
 
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"У нее были осложнения". Пластический хирург Легкоступовой раскрыл правду о ее состоянии после операций

Пластический хирург Владимир Плахотин рассказал, какие именно операции он сделал российской певице Валентине Легкоступовой.

Легкоступова умерла на 55-м году жизни
Легкоступова умерла на 55-м году жизни
Фото: legkostupovavalentina / Instagram

Российский пластический хирург Владимир Плахотин рассказал в комментарии изданию "Собеседник", что у покойной певицы Валентины Легкоступовой были проблемы с сосудами и операции прошли с осложнениями.

"С Валей я познакомился в нынешнем году. Нас представил друг другу ее последний муж, мой друг Юрий Фирсов. С ним я знаком давно – мы вместе участвовали в соревнованиях. Когда она приехала на первый прием, я по-хорошему был поражен. Она была невероятно обаятельной и привлекательной женщиной с необыкновенной аурой и харизмой. В ней не было совершенно никакого пафоса. Более того, она была удивительной пациенткой: в отличие от большинства, всегда верила в успех операции, не паниковала, когда возникали осложнения. Вела себя на приемах более чем адекватно", – рассказал он.

По словам Плахотина, они с Легкоступовой даже иногда дурачились.

"С ней было приятно общаться и как с женщиной, и как с пациенткой. Мы ей сделали подтяжку шеи, щек, блефаропластику, подтянули веки, булхорн. У нее были осложнения: долго заживали швы, была выраженная отечность. Все это произошло из-за плохих сосудов – Валя много курила. Но благодаря тому, что она выполняла все мои рекомендации, со всеми неприятностями удалось справиться", – заявил хирург.

Легкоступова умерла на 55-м году жизни 15 августа.

Ранее сообщалось, что Легкоступова была найдена в квартире с пробитой головой и синяками на теле, а рядом с ней находился ее муж, яхтсмен Юрий Фирсов. По словам супруга певицы, она упала в ванной и ударилась головой.

Сын Валентины Легкоступовой Матвей Григорьев рассказал сотрудникам полиции, что ее муж, Фирсов, замешан в получении травмы головы певицы.

14 августа дочь певицы в своем микроблоге заявила, что ее мать находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.

"Моя мама в больнице в крайне тяжелом состоянии и в коме. Не надо лишний раз отвлекать врачей звонками о ее самочувствии, лучше просто помолиться. Да, отвезла ее и [мужа мамы] Фирсова Юрия в наркологическую больницу я со своим супругом еще 6 августа. Да, они оба были в состоянии сильного алкогольного опьянения. Но! Прошу заметить, моя мама ранее никем не была замечена в употреблении спиртных напитков, и мной в том числе! Поэтому я со своей стороны и забила тревогу, не понимая, что же могло произойти, а главное – как такое могло произойти", – написала Брил.

Валентина Легкоступова в течение 20 лет жила в браке с музыкантом Алексеем Григорьевым. У них есть сын Матвей (2001). Дочь Анетту (1991) она родила в первом браке.

В июне 2020 года Легкоступова заявила, что собирается выйти замуж за Фирсова, с которым познакомилась в социальной сети. В июле пара обвенчалась.

Теги: певица, пластическая хирургия, операция, Валентина Легкоступова, Юрий Фирсов
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