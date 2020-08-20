Мужа Легкоступовой отвели от гроба – СМИ

По информации издания StarHit, супруг Легкоступовой расплакался на церемонии прощания с ней.

Вдовец российской певицы Валентины Легкоступовой, яхтсмен Юрий Фирсов на траурной церемонии сидел отдельно от близких покойной. Об этом сообщает StarHit.

По информации издания, к гробу он подошел одним из последних, а когда стал прощаться, расплакался. После этого его вывели из зала и увезли.

Умершую певицу решено было кремировать.

Легкоступова умерла на 55-м году жизни 14 августа. Церемония прощания с ней состоится 20 августа на Троекуровском кладбище в Москве.

Ранее сообщалось, что Легкоступова была найдена в квартире с пробитой головой и синяками на теле, а рядом с ней находился ее муж, яхтсмен Юрий Фирсов. По словам супруга певицы, она упала в ванной и ударилась головой.

Сын Валентины Легкоступовой Матвей Григорьев рассказал сотрудникам полиции, что ее муж, Фирсов, замешан в получении травмы головы певицы.

14 августа дочь певицы в своем микроблоге заявила, что ее мать находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.

"Моя мама в больнице в крайне тяжелом состоянии и в коме. Не надо лишний раз отвлекать врачей звонками о ее самочувствии, лучше просто помолиться. Да, отвезла ее и [мужа мамы] Фирсова Юрия в наркологическую больницу я со своим супругом еще 6 августа. Да, они оба были в состоянии сильного алкогольного опьянения. Но! Прошу заметить, моя мама ранее никем не была замечена в употреблении спиртных напитков, и мной в том числе! Поэтому я со своей стороны и забила тревогу, не понимая, что же могло произойти, а главное – как такое могло произойти", – написала Брил.