  "Все одна да одна". Maruv показала Урганту своего мужа

Украинская певица Maruv вместе с мужем Александром Корсуном приняла участие в передаче "Вечерний Ургант" на российском Первом канале.

Украинская певица Maruv в эфире передачи "Вечерний Ургант", которая выходит на российском Первом канале, заявила, что раздевается за деньги только на концертах и дома перед мужем. Запись передачи с участием артистки обнародовано на YouTube-канале программы 17 сентября.

Отвечая на уточняющий вопрос ведущего шоу Ивана Урганта, Maruv рассказал, что познакомилась со своим будущим супругом Александром Корсуном в стриптиз-клубе благодаря содействию друга.

"В этом стриптиз-клубе работал общий друг. Он сказал: "Ну что ты все одна да одна. У меня есть дружочек-пирожочек, зовут его Саша – баскетболист, высокий, классный. Вы будете отличная парочка", – поделилась историей знакомства певица.

В это время супруг артистки находился в зале и Ургант попросил режиссера программы показать Корсуна крупным планом. Этот фрагмент можно посмотреть на видео, начиная с 6.00 минуты.

ВИДЕО

Видео: Вечерний Ургант / YouTube

Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде в 1992 году. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение", однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать "с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков".

В августе 2020 года артистка призналась, что мечтает о дорогой лакшери-свадьбе стоимостью не менее $200 тыс, но пока у пары нет на это денег.