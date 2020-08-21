Бульвар Шоубиз
 
21 августа, 2020
 
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"Ретро-сука". Maruv предстала в черной одежде с перьями

Украинская певица Maruv обнародовала фото в образе в стиле ретро.

Maruv:
Maruv: 
Фото: maruvofficial / Instagram

Украинская певица Maruv разместила в Instagram фото, для которого позировала в черной одежде в стиле ретро. Она надеда брюки и блузу с отороченной перьями рукавами. Образ она дополнила черным лаком для ногтей.

"Ретро-сука", – написала певица.

Автор фото – Олег Феникс.

Maruv стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение 2019". 25 февраля глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания сообщил, что во время переговоров представители НОТУ и Maruv не достигли согласия о ее поездке на "Евровидение 2019" в Израиль. Maruv в ответ заявила, что искренне любит Украину, но "не готова выступать с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков.

Теги: ретро, певица, Maruv
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