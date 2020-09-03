"Эллочка-людоедка", "Девушка с трассы", "Ночная жрица". Maruv показала, как выглядит дома

Украинская певица Maruv обнародовала фото в одежде, которую носит дома.

Украинская певица Maruv разместила в Instagram фото, для которого позировала в кружевной комбинации и пеньюаре.

"Мой домашний стиль", – написала певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram My homestyle * Публикация от MARUV (@maruvofficial) 2 Сен 2020 в 3:40 PDT

Поклонники Maruv прокомментировали публикацию.

"Эллочка-людоедка", – написала annakubkova.

"Девушка с трассы", – заявил sda_792018.

"Ночная жрица", – прокомментировал alexey_boychenko.

Maruv стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение 2019". 25 февраля глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания сообщил, что во время переговоров представители НОТУ и Maruv не достигли согласия о ее поездке на "Евровидение 2019" в Израиль. Maruv в ответ заявила, что искренне любит Украину, но "не готова выступать с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков.