"Эллочка-людоедка", "Девушка с трассы", "Ночная жрица". Maruv показала, как выглядит дома

Украинская певица Maruv разместила в Instagram фото, для которого позировала в кружевной комбинации и пеньюаре.
"Мой домашний стиль", – написала певица.
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Поклонники Maruv прокомментировали публикацию.
"Эллочка-людоедка", – написала annakubkova.
"Девушка с трассы", – заявил sda_792018.
"Ночная жрица", – прокомментировал alexey_boychenko.
Maruv стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение 2019". 25 февраля глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания сообщил, что во время переговоров представители НОТУ и Maruv не достигли согласия о ее поездке на "Евровидение 2019" в Израиль. Maruv в ответ заявила, что искренне любит Украину, но "не готова выступать с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков.