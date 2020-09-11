Sad Song. Maruv в новом клипе устроила противостояние с соперницей. Видео
Украинская певица Maruv 11 сентября на своем YouTube-канале презентовала клип на песню Sad Song. Видео создано в оттенках красного, белого и черного цвета. По сюжету героиня Maruv в черном борется со своей соперницей в белом за внимание мужчины, сделав неожиданный выбор в финале музыкального ролика. Режиссером клипа стала киевский дизайнер Яна Чаплыгина.
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