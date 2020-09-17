Тарзан после признания в измене жене показал, как расслабляется дома

Российский стриптизер Тарзан (Сергей Глушко) показал в Instagram, как расслабляется дома.
В ролике он играет с рыжим котом.
"... но, слава богу, есть друзья, и у друзей есть лапы..." – написал стриптизер.
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..но слава Богу есть друзья, и у друзей есть лапы.... #тарзан
15 сентября Тарзан публично признался в сети, что изменил жене, певице Наташе Королевой, с девушками, которые его "развели, а потом обокрали". Вскоре Тарзан удалил публикацию со своей страницы.
Любовница Тарзана, 23-летняя Анастасия Шульженко заявила, что боится за свою жизнь и за своих близких.
Наташа Королева и Тарзан поженились в 2003 году. Их сын Архип родился вне брака, еще в 2002 году. В августе супруги отметили 17-летие совместной жизни.