Бульвар Шоубиз
 
16 сентября, 2020
 
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"У каждого должна быть своя территория". Королева рассказала, чем мудрая женщина отличается от глупой

По словам российской певицы украинского происхождения Наташи Королевой, мудрая жена не доведет ситуацию до того, чтобы ее муж тайком обменивался сообщениями с ее соперницей.

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Королева о Тарзане: Мы с ним спелись четко
Королева о Тарзане: Мы с ним спелись четко
Фото: koroleva__star / Instagram

Российская певица украинского происхождения Наташа Королева заявила, что никогда не проверяет сообщения в телефоне своего супруга Сергея Глушко, известного как стриптизер Тарзан. Об этом она сказала в интервью YouTube-каналу Peopletalk TV, которое обнародовано 10 сентября – за неделю до того, как Тарзан публично признался Королевой в измене.

По словам Королевой, мудрая жена должна вести себя так, чтобы не довести ситуацию до того момента, когда ее супруг начнет обмениваться сообщениями с другими женщинами.

"У меня нет привычки залезать в его телефон. У каждого должна быть своя территория, и нечего туда совать нос. Потому что надо чувствовать изменение ситуации, не просматривая в телефоне [мужа] фотографии или отслеживая лайки. Так, я считаю, поступают глупые женщины. А мудрые – они эту ситуацию, если она вдруг только теплится, должны почуять сразу и не довести до того, чтобы там уже были сообщения или лайки", – подчеркнула певица.

Королева отметила, что они с мужем продолжат "зажигать", несмотря на возраст.

"У нас с ним конфетно-букетный период, мы с ним спелись четко", – считает Королева.

ВИДЕО
Видео: PEOPLETALK TV / YouTube

15 сентября супруг Королевой российский артист Сергей Глушко, известный как стриптизер Тарзан, публично признался в сети, что изменил жене с девушками, которые его "развели, а потом обокрали". Спустя время артист удалил публикацию со своей страницы.

Наташа Королева и Тарзан поженились в 2003 году. Их сын Архип родился вне брака, еще в 2002 году. В августе супруги отметили 17-летие совместной жизни.

Теги: скандал, Наташа Королева, Тарзан, измена
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