  Наташа Королева: Если мужчину все устраивает, то измена возможна только "по пьяной лавочке"

Российская певица украинского происхождения Наташа Королева заявила, что женам, которые упрекают мужей в измене, нужно "покопаться в себе".

Королева уверена, что просто так супруги не изменяют Фото: koroleva__star / Instagram

Российская певица украинского происхождения Наташа Королева считает, что если один из супругов изменяет, то второму нужно "покопаться в себе". Об этом она заявила в интервью YouTube-каналу Peopletalk TV, которое было обнародовано 10 сентября.

"Не бывает так, чтобы в одни ворота. Все равно происходит какая-то ситуация. Если мужчину или женщину все устраивает, то измена возможна только "по пьяной лавочке", когда человек ничего не соображал", – заявила она.

По словам Королевой, в измене виноваты два человека.

"Когда жены говорят, что он подлец, мне изменял, то надо все равно покопаться в себе – почему, если ты такая сексуальная телка?" – сообщила певица.

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Видео: PEOPLETALK TV / YouTube

15 сентября супруг Королевой российский артист Сергей Глушко, известный как стриптизер Тарзан, публично признался в сети, что изменил жене с девушками, которые его "развели, а потом обокрали". Спустя время артист удалил публикацию со своей страницы.

Наташа Королева и Тарзан поженились в 2003 году. Их сын Архип родился вне брака, еще в 2002 году. В августе супруги отметили 17-летие совместной жизни.